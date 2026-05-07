С начала сезона число ДТП с участием велосипедов в Казани оказалось выше чем с СИМами
За первые 4 месяца года в городе в авариях пострадали 10 велосипедистов
За первые 4 месяца 2026 года в Казани зафиксировано несколько категорий ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.
Наибольшее количество аварий произошло с участием велосипедистов — зарегистрировано 11 ДТП, в которых пострадали 10 человек. Особенно трагичным стал случай гибели велосипедиста, который пересекал дорогу по пешеходному переходу в темное время суток, не спешившись.
За указанный период произошло три ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), все участники получили травмы, но остались живы.
Напомним, что каждый 50-й случай ДТП в Казани заканчивается гибелью: Наезды на пешеходов составляют почти 38% всех аварий.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».