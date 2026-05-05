Возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба

4 мая возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба. Пострадали по меньшей мере два человека, пишет ТАСС ссылкой на слова замглавы Секретной службы США Мэттью Куинна.

Он сообщил, что примерно в 15:30 по местному времени (22:30 по Москве) сотрудники Секретной службы увидели оружие у одного из прохожих на Национальном молле — центральном бульваре Вашингтона неподалеку от Белого дома. Неизвестный открыл огонь. «Этот человек получил ранение, он находится в больнице», — заявил Мэттью Куинн.

По его словам, пострадал несовершеннолетний, находившийся поблизости. Угрозы его жизни нет, он проходит обследование в больнице.

Ранее официальный представитель Секретной службы США Энтони Гульельми писал в X, что инцидент произошел на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню.



Галия Гарифуллина