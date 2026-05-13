В Башкирии три человека госпитализированы с тяжелыми ожогами после пожара на промобъекте

В Уфимском районе Башкирии в селе Нурлино на линейной производственно-диспетчерской станции произошел пожар, в результате которого три человека были госпитализированы с ожогами. Об этом сообщают в ГУ МЧС по республике.

По информации министра здравоохранения региона Айрата Рахматуллина, пострадавших доставили в Республиканский ожоговый центр, их состояние оценивается как крайне тяжелое. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме.

По данным ГУ МЧС по Башкирии, возгорание возникло из-за нарушения технологического процесса на резервуаре, который был выведен из эксплуатации. На месте происшествия произошел хлопок, после чего началось горение. В тушении пожара задействованы 46 человек и 15 единиц техники, в том числе силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона.

Наталья Жирнова