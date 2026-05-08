«Собственник авто — я!»: как в Татарстане судили экс-гаишника за «защиту» пьяного друга от конфискации

В Нижнекамске пьяная езда после лишения прав обернулась уголовными делами для водителя и лжесвидетеля

Чтобы помочь другу — солгал следователю и судье, и эта ложь потянула на уголовное дело. В Нижнекамске осужден бывший инспектор ГАИ Денис Фатхутдинов, согласно приговору, он выдавал себя за покупателя иномарки, на которой его друг повторно попался патрулю в нетрезвом виде и желал избежать хотя бы конфискации авто. Как выяснило «Реальное время», лжесвидетель вышел из Нижнекамского суда несудимым — его дело прекратили, ограничившись судебным штрафом в 20 тысяч рублей. Законность этого решения с подачи прокуратуры оценит Верховный суд Татарстана.

...Сел за руль после трех бутылок пива, но до дома не доехал — остановили сотрудники ГАИ. Алкотестер подтвердил, что водитель «Опель Корса» Зуфар Хабибов нетрезв, выдав результат о концентрации алкоголя на литр выдыхаемого воздуха — 0,725 мг/л. Этот факт был зафиксирован в Нижнекамске 15 августа 2025-го, причем проверка показала — Хабибова уже подозревали в пьяном вождении.

Еще в октябре 2024-го его лишили прав сроком на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ от медицинского освидетельствования на алкоголь. Примечательно, что произошло это всего через три месяца после приобретения «Опеля».

После нового задержания на той же машине мировой суд Нижнекамска наказал Хабибова пятью сутками административного ареста — за езду без водительских прав, а в полиции на водителя возбудили уголовное дело — за пьяный «рецидив». На следствии и в суде вину он признавал, однако настаивал — машина принадлежит его другу Денису Фатхутдинову, имеется и договор купли-продажи, якобы заключенный в июле 2025-го.

«Собственник автомобиля — я!» — заявлял на допросе у дознавателя и тот самый друг, дав подписку об ответственности за дачу ложных показаний. По словам Фатхутдинова, 3 июля 2025-го он купил у Хабибова «Опель Корса» за 540 тысяч рублей, но поставить на учет в ГАИ не успел. Рассказывал, что 12 августа того же года по просьбе друга и бывшего собственника оставил ему машину с документами на нее, а тот попался пьяным за рулем... Мог ли друг Фатхутдинов, успевший послужить в ГАИ, не знать о лишении Хабибова водительских прав?..

Свои показания новый «собственник» подтвердил и в судебном процессе по делу о повторном пьяном прокате Хабибова. Вот только суд признал фактическим владельцем автомобиля самого нарушителя, но с учетом признания вины, раскаяния и малолетнего ребенка посчитал возможным не лишать его свободы. Водителя приговорили к 300 часам обязательных работ и на 2,5 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. А еще конфисковали как орудие преступления автомобиль. Оспаривать приговор Хабибов не стал.



Тем временем прокуратура Нижнекамска дала свою оценку результатам данного процесса и направила в райотдел МВД постановление для решения вопроса об уголовном преследовании Фатхутдинова за дачу заведомо ложных показаний со ссылкой на подложный договор купли-продажи. В ходе следствия было установлено — никаких мер к официальной перерегистрации автомобиля в органах ГАИ друзья не принимали, при этом иномарка не раз попадала на городские камеры фотовидеофиксации, причем камера фиксировала не только номер авто, но и лицо водителя — Хабибова. А вот Фатхутдинова за рулем того же «Опеля» камеры фиксации нарушений ПДД не обнаружили ни разу.

Бывший гаишник получил статус обвиняемого по статье 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний). Причем его осужденный друг Хабибов на сей раз свидетельствовал — договор купли-продажи составлялся задним числом, и этот способ предложил сам Фатхутдинов.



В марте 2026 года Нижнекамский горсуд посчитал возможным не выносить Денису Фатхутдинову приговор, а прекратить его дело с назначением судебного штрафа 20 тысяч рублей. Сторона обвинения с решением не согласилась, считая, что лжесвидетель должен понести уголовное наказание. Статья 307 УК предусматривает санкции от штрафа до 80 тысяч рублей до трех месяцев ареста.

Апелляционное представление прокуратуры было внесено еще в апреле, а заседание по этому делу в Верховном суде Татарстана назначено на 12 мая.

