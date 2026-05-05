Бывший замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по делу на 146 миллионов

Алмаз Яфизов вину признал частично, дело про него расследовали в региональном управлении ФСБ

В Татарстане завершено расследование уголовного дела бывшего замглавы управления федеральной антимонопольной службы Алмаза Яфизова. Скоро он предстанет перед судом по обвинению в превышении полномочий путем выдачи незаконных предписаний по процедуре аукционов на право разработки недр, обернувшихся упущенной выгодой бюджета в 146 млн рублей, отмечают источники «Реального времени».

Несмотря на тяжесть обвинения, сейчас Яфизов находится под подпиской о невыезде. Из-под стражи под домашний арест его освободили еще в 2025-м, а на финише следствия и эту меру пресечения продлевать не стали.

В уголовном деле Яфизова больше 10 томов, вчера их получил судья Вахитовского райсуда Казани Динар Хабибуллин. Дата первого заседания пока не назначена.

Напомним, 20 февраля 2025 года тот же райсуд санкционировал арест Алмаза Яфизова по делу о превышении полномочий, возбужденному в УФСБ по Татарстану. По версии чекистов, антимонопольщик добивался исключения одних участников аукциона с целью создания преимущества другим, а в результате Минэкологии РТ в 2023—2024 годах дважды не смогло заключить с фирмами-победителями контракт на разработку недр на песчаном карьере «Елабужский», бюджет не получил 146 млн рублей, включая налоги. Помимо прочего, это повлекло ограничение конкуренции и дискредитацию деятельности ФАС.

При избрании меры пресечения куратор чистоты госзакупок вину отрицал, оказавшись под стражей, написал явку с повинной. К финалу следствия занял позицию частичного признания вины. Как отмечают источники «Реального времени», факт превышения полномочий (ст. 286 УК РФ) обвиняемый признает, но считает, что его действия нужно квалифицировать по менее тяжкой части указанной статьи Уголовного Кодекса РФ. Сейчас Яфизову вменяют превышение из корыстной или иной личной заинтересованности (п. «в» ч.3 ст. 286 УК), планка наказаний за это преступление — до 10 лет лишения свободы.

