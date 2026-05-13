Торжество любви и обаяние гротеска: через 40 лет в Казань вернулась «Золушка»

Нуриевский фестиваль открылся волшебной сказкой Сергея Прокофьева

В Казани премьерой «Золушки» С.С. Прокофьева открылся XXXIX Фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. ТАГТОиБ им. М. Джалиля для этого спектакля пригласил новую для себя команду создателей — хореографом-постановщиком выступила Надежда Калинина, декорации и костюмы разработал Сергей Новиков, видеопроекцию создавал Илья Смилгов, а художником по свету стал Иван Виноградов. У этой команды получилась красивая, волшебная сказка с потрясающим визуальным рядом, разнообразной хореографией и яркими гротескными образами отрицательных героинь, которые по обаянию ничуть не уступают главному дуэту — Золушке и Принцу. Фестиваль продолжится до 30 мая, подробности о том, как прошел премьерный спектакль, — в репортаже «Реального времени».

«Золушка»: вдохновленная Улановой, вдохновлявшая Нуриева

Роскошь, бал, волшебная сказка, фантастически красивая и сложная музыка — трудно представить, что Прокофьев писал этот балет с 1940 по 1944 год. Первоначально композитор ориентировался на великую Галину Уланову. Он был впечатлен ее выдающимся искусством, когда балерина создавала образ Джульетты в премьере его балета, и специально для нее начал писать «Золушку».

— Балет «Золушка» я вижу как современный классический балет с его характерными особенностями формы, как па-д’аксион, гран-па и т. д. Одновременно с тем мне хочется видеть в героине не сказочный, полуреальный персонаж, а живое лицо с человеческими переживаниями, то есть по возможности углубить ее роль, — писал Прокофьев.

Когда началась война, два действия балета из трех были уже написаны. Прокофьев отложил окончание работы, но после победы под Сталинградом вернулся к «Золушке». Тема обретенной любви, сказочная нежность и волшебство рождались под пером Сергея Прокофьева в изнуренной страшной войной стране, в эвакуации, в Перми (тогда этот город назывался Молотов).

«Золушка» стала первой послевоенной постановкой Большого театра — премьера балета состоялась 21 ноября 1945 года. Но это было не то, что задумывал Прокофьев: партию Золушки в премьере танцевала любимая балерина Сталина Ольга Лепешинская, а из-за измененной оркестровки нежное волшебство музыки превратилось в феерию Победы. А вот ленинградская постановка, вышедшая в апреле 1946-го в Кировском театре, была легкой, прозрачной, сказочной, почти без купюр.

Музыка Прокофьева вдохновляла потом многих постановщиков. В историю вошла, к примеру, версия Фредерика Эштона, поставленная в Лондоне в 1946 году в театре «Сэдлерс-Уэллс» (ныне Королевский балет). Там гротесковые роли сестер и Мачехи Золушки исполнили мужчины (одну из сестер — сам Эштон). А вот Рудольф Нуриев в Парижской опере и вовсе перенес действие в Голливуд «золотого века» — ведь действительно история Золушки чем-то напоминает американскую мечту, в которой замарашка, оборванка становится принцессой.

«То, что мой спектакль открывает фестиваль, — это очень престижно»

Балет «Золушка» на казанской сцене не ставили более 40 лет — вторую казанскую версию спектакля представил Бари Халиулов в далеком 1978 году, через несколько лет она вышла из репертуара. И вот сказка вернулась. Нынешняя премьера Нуриевского — «Золушка» в постановке Надежды Калининой, представительницы питерской школы, главного балетмейстера Омского государственного музыкального театра. Музыкальным руководителем постановки стал маэстро Карен Дургарян, давний друг ТАГТОиБ.

— То, что мой спектакль открывает фестиваль, — это очень престижно. Я благодарна руководству театра за то, что они обратились ко мне с таким предложением. И отдельно признательна за то, что они согласились на такую роскошь и богатство в этом спектакле, — признавалась Надежда Калинина перед премьерным показом. — Буйство красок, шикарные костюмы на балу… Замечательный, волшебный, сказочный бал получился, на мой взгляд! На него попадет Золушка, и зритель тоже станет его частичкой.

Как объясняет постановщица, большое внимание Прокофьев в своем творчестве уделял теме Времени. В «Золушке» оно присутствует и в декорациях, и в костюмах, и в светописи, и в видеоарте, и в сценах с Феей, которая в этой интерпретации является его властительницей. У нее свита из времен года, у каждого из них — своя свита, и именно они помогают Золушке собраться на бал.

Акцентные моменты спектакля построены на теме Времени, которое становится и другом для главной героини, и грозным вершителем судьбы. Золушка убегает с бала, когда под настойчивое тиканье гигантских часов мир вокруг будто бы рушится: декорации бальной залы схлопываются, сминаются, перемешиваются…

«Моя Золушка мечтает о любви»

У спектакля два состава, оба строятся на именах казанских танцовщиков. Во время премьерного показа партию Золушки вела Кристина Захарова, а Принца — Олег Ивенко. На второй день фестиваля главной парой стали Аманда Гомес и Вагнер Карвальо.

— Конечно, ребята привносят свои изюминки в характер персонажей, — рассказывает Надежда Калинина. — Я всегда позволяю небольшие вольности, если это не претит моему вкусу. Например, Кристина, на мой взгляд, более лиричная, Аманда — драматичная. Золушки разные, но обе прекрасны. А Принцы — я очень рада, что это одаренные, живые, очень техничные ребята, которые с юмором подходят к исполнению этой партии. А юмор для нее очень важен.

Кристина Захарова признается: легко не было, ведь партия Золушки многогранна. В эту детскую сказку заложен глубокий философский смысл: перенесшая в жизни множество трудностей, Золушка умеет видеть во всем свет и добро.

— Моя Золушка мечтает о любви. Наверное, это чувство идет из моих детских воспоминаний: из мультфильма, сказки про Золушку. Несмотря на сложности, она не теряет веру в лучшую жизнь. Конечно, она не ожидает, что, придя на бал, встретит там свою любовь. Но когда это происходит, это ее переполняет, это ключевой момент! Хочется передать это, чтобы зритель все почувствовал. Мне было очень интересно находить эти грани. Работа шла шесть месяцев, и у хореографа были строгие требования, — рассказывает прима-балерина казанского театра.

Хореограф, по словам балерины, закладывает в свою работу глубоко осмысленные образы и требует не поверхностно подходить к интерпретации ролей, а доходить в них до самой сути. Хореографический язык Надежды Калининой не совсем привычен для казанской труппы: очень динамичный танец, который требует огромной физической отдачи. Но все-таки партия Золушки полностью построена на классической школе. Надежда Калинина объясняет сложность своих требований:

— Музыка Прокофьева — космическая, отрывающая от земли. Поэтому моей задачей было поставить дуэты не на оси, а чтобы было ощущение, что все происходит в воздухе, не на земле. Конечно, чтобы этого добиться, нужно было много работать, постоянно репетировать, чтобы эти приемы были отработаны. Здесь, конечно, все премьеры замечательные, просто потрясающие ребята. Но, действительно, пришлось нелегко. Думаю, мы увидим, как они донесут до зрителя эту невесомость. Как же поставить Золушку без сложностей? Было, конечно, нелегко, особенно зная, что такое репертуарный театр, и зная, какова занятость артистов в репертуаре. Но все в этой жизни решаемо. Конечно, я довольна результатом! — говорит постановщица.

Принц первого вечера — Олег Ивенко — подтвердил, что поработать пришлось очень много, и чтобы показать ту самую невесомость, пришлось потрудиться, то и дело поддерживая Золушку в воздухе. Он рассказывает о своей роли:

— В моем Принце есть артистическая свобода. До появления Золушки он баловень судьбы, баламут, которому все дозволено: «Привет, девушки, ля-ля-ля!». Он не хочет слушать родителей, отказывается говорить с ними на серьезные темы. Но как только он видит Золушку — влюбляется в нее и решает, что хочет остаться с ней на всю жизнь. Появление Золушки все меняет, он наконец-то становится серьезным. И моя жизнь точно так же делится на до и после. В юности я был таким баловнем. А когда стал взрослее — уже стал ответственным человеком. Поэтому для меня эти перевоплощения Принца легки и забавны, интересно показывать его путь.

«Взрослые, которые хотят показать свои теневые стороны, насладятся отрицательными образами»

После первого показа сложилось впечатление, что партия Золушки нежная, грустная, очень классичная и будто бы тихая по настроению. У нее даже радость — приглушенная. Принц может себе позволить и расшалиться, и попасть в нелепую ситуацию (как, например, в трио с сестрами Золушки), и ослушаться родителей. Золушка же всегда остается безупречно выдержанной, даже в любовных сценах. Она изящна, лирична и хрупка. Местами даже слишком.

И тем ярче, контрастнее и характернее стали гротескные партии первого вечера — Мачеха (Артем Белов), Злюка (Лана Халимова) и Кривляка (Александра Елагина). Они покорили зрителя с первого появления, а постановщица вложила в эти образы огромную харизму и немалую толику эпатажа. Чего стоят только сцены соблазнения незадачливых капельдинеров и распорядителя бала, нарочито осекающаяся структура танца и, конечно, гренадерская фигура и андрогинная пластика Мачехи.

— В моих постановках партию Мачехи исполняли как девушка, так и мужчина. Здесь, кстати, я хотела, чтобы ее исполнила женщина, определенная артистка балета, но не сложилось по состоянию ее здоровья. И я присмотрелась к потрясающим ведущим мастерам сцены мужского балета. Эта версия продиктована чувством юмора, мастерством, как актерским, так и техническим, у Мачехи очень насыщенная партия. Мачеха наша в двух версиях состава — разная, я этого и добиваюсь. Она разносторонняя, с хорошим вкусом, жестокая, темпераментная, страстная, — объясняет Надежда Калинина.

Артем Белов в первый вечер произвел фурор: отточенные движения, грация стареющей светской львицы, курьезные па, за которыми видится гигантская техническая работа и недюжинный актерский талант. Не уступали ему и партнерши по этому «злобному трио», и, должно быть, сильным балеринам с филигранной техникой было очень сложно изображать неловкие па и отсутствие грации. Получилось стильно и ярко. Исполнительница партии Злюки Лана Халимова надеялась перед премьерным показом:

— Мне кажется, что зритель очень хорошо принимает наших персонажей и вообще ситуации, когда есть большая разница между ролями — есть положительные, есть и отрицательные. Если действительно вжиться в образ злого персонажа, то, наверное, только дети останутся равнодушными и захотят отдать предпочтение положительному герою. А вот взрослые, которые периодически тоже хотят показать свои теневые стороны, насладятся отрицательными образами.

Так и вышло. Мачеха и ее дочки сорвали овацию на финальном поклоне, а во время спектакля от них решительно невозможно было оторвать взгляд. Такое вот нескромное очарование злобного гротеска.

Во второй вечер в партии Мачехи танцует Михаил Тимаев (и это очень интересно — увидеть в этой роли «заслуженного принца казанского балета»), Злюка — Дина Набиуллина, Кривляка — Ольга Алексеева.

«Задача видеохудожника — всегда работать вторым номером»

Сценография спектакля поистине сказочная: и в убранстве дома отца Золушки, и в сценах появления феи и ее помощниц, и в оформлении бальной залы. Для художника-постановщика Сергея Новикова из Омского государственного музыкального театра это первый опыт работы с ТАГТОиБ, и опыт оказался успешным. Зрители и критики по достоинству оценили его труд — монументальный, с вниманием к каждой детали, с эффектными техническими решениями и совершенно без привязки к какому-либо веку. Здесь и старинные канделябры, и волшебная карета. И бронзовые зеркала, и — вдруг — паровоз, на котором Принц и его друзья ищут обладательницу потерянной туфельки по всему королевству.

— Для меня главный импульс — это музыка Прокофьева. Она кинематографичная, это мы все знаем. Поэтому каждая встреча с таким композитором — это счастье, — рассказал Сергей Новиков перед премьерой.

Искусная светопись лауреата «Золотой маски» Ивана Виноградова меняет настроения и сезоны, а чарующий видеоарт, который создал еще один обладатель высшей театральной премии страны, Илья Смилга, дополняет сказочную историю, создавая неповторимый рисунок постановки, но не выходя на первый план.

— Видеопроекция часто используется в театральных постановках, но я считаю, что у нее второстепенная роль. Сначала идет музыка, потом хореография и только затем проекция. Задача видеохудожника — всегда работать вторым номером. Навязчивое видео может убить очень многое. Поэтому видеохудожник должен работать над новым слоем повествования, который должен быть синхронизирован с слоем музыки и танца, но все-таки оставаться самостоятельным. Если говорить конкретно про этот спектакль, то образ Времени, временности и перехода одного в другое — это то, о чем мы договаривались с постановщиком группы. Каждый шел по своему пути, и сейчас как раз тот момент, когда мы все сходимся в одной точке, — рассказывает видеохудожник.

Команде художников удалось решить сложнейшую задачу: создать сценографию, которая сама по себе стала художественным явлением, событием для казанского театра, но в которой не теряется ни один танцовщик. Искусное переплетение ткани музыки, хореографии, декораций, света и костюмов сошлось в единую, красивую и по-настоящему сказочную картину.

Вместо послесловия

Итак, XXXIX фестиваль классического балета им. Рудольфа Нуриева в Казани открылся на высокой ноте.

Следом в программе идут балеты классического наследия: «Корсар», «Лебединое озеро» в авторской версии Владимира Васильева. Авторский балет, который в России идет в единственном театре, — наш «Грек Зорба». Жемчужина национального балета — «Шурале». Он, кстати, записан телеканалом «Культура» и сейчас идет в проекте «Театр в кино».

В этом году отмечается не только 135-летний юбилей Прокофьева, но еще и 200 лет со дня рождения Людвига Минкуса. Австрийский композитор прославился в России, он был сподвижником Мариуса Петипа. Два его балета есть в программе нынешнего Нуриевского — «Баядерка» и «Дон Кихот». В гости в ТАГТОиБ приедет театр балета Бориса Эйфмана с балетом «Красная Жизель».

В параллельной программе фестиваля — лекция профессора Академии русского балета им. Вагановой Ольги Розановой о Людвиге Минкусе и феномене его балетной музыки. Екатерина Новикова прочтет лекцию о Рудольфе Нуриеве и его современниках. Также зрители приглашаются на творческую встречу с Владимиром Яковлевым, художественным руководителем балетной труппы, который в этом году тоже отмечает свой юбилей.

