В Казани спасли тонущего мужчину на Волге
К прибытию спасателей 36-летнего мужчину уже успели вытащить на берег прохожие
В Кировском районе Казани спасли тонувшего мужчину. По сообщению экстренных служб, инцидент случился возле дома №1в на улице Станюковича, где очевидцы заметили человека в воде. Об этом сообщает ГУ МЧС по РТ.
На место происшествия прибыли спасатели ЗПСО №2 Поисково-спасательной службы Татарстана. К их прибытию 36-летнего мужчину уже успели вытащить на берег прохожие. Пострадавший был госпитализирован с диагнозом «общее переохлаждение организма».
В связи с происшествием МЧС Татарстана напоминает жителям о необходимости соблюдения мер безопасности вблизи водоемов.
— Купальный сезон начнется только с 1 июня. Именно тогда будут открыты официальные пляжи — места с комфортной и безопасной инфраструктурой, также на пляжах будут дежурить спасатели, — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в Татарстане на Волге перевернулась лодка с рыбаком. Местный житель 1961 года рождения находился без спасательного жилета и, оказавшись в воде, утонул.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».