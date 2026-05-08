В Казани спасли тонущего мужчину на Волге

К прибытию спасателей 36-летнего мужчину уже успели вытащить на берег прохожие

В Кировском районе Казани спасли тонувшего мужчину. По сообщению экстренных служб, инцидент случился возле дома №1в на улице Станюковича, где очевидцы заметили человека в воде. Об этом сообщает ГУ МЧС по РТ.

На место происшествия прибыли спасатели ЗПСО №2 Поисково-спасательной службы Татарстана. К их прибытию 36-летнего мужчину уже успели вытащить на берег прохожие. Пострадавший был госпитализирован с диагнозом «общее переохлаждение организма».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В связи с происшествием МЧС Татарстана напоминает жителям о необходимости соблюдения мер безопасности вблизи водоемов.

— Купальный сезон начнется только с 1 июня. Именно тогда будут открыты официальные пляжи — места с комфортной и безопасной инфраструктурой, также на пляжах будут дежурить спасатели, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Татарстане на Волге перевернулась лодка с рыбаком. Местный житель 1961 года рождения находился без спасательного жилета и, оказавшись в воде, утонул.

