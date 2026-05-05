В Бугульме погиб электромонтажник после удара током во время ремонта
На территории электрической подстанции Бугульма-500 АО «Сетевая компания» произошло смертельное происшествие, сообщает прокуратура РТ. Во время выполнения демонтажных работ на высоковольтном оборудовании один электромонтажник получил электротравму, а его коллега скончался на месте.
По предварительной информации, причиной несчастного случая стало нарушение последовательности действий при отключении высоковольтного оборудования.
Бугульминская городская прокуратура начала проверку соблюдения требований охраны труда работодателем. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Ранее в Васильево погиб мальчик, задев удочкой провода контактной сети на ж/д путях. Напряжение в проводах составляет 27,5 тысячи вольт — от полученного удара током подросток скончался на месте.
