В Бугульме погиб электромонтажник после удара током во время ремонта

На территории электрической подстанции Бугульма-500 АО «Сетевая компания» произошло смертельное происшествие, сообщает прокуратура РТ. Во время выполнения демонтажных работ на высоковольтном оборудовании один электромонтажник получил электротравму, а его коллега скончался на месте.

По предварительной информации, причиной несчастного случая стало нарушение последовательности действий при отключении высоковольтного оборудования.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Бугульминская городская прокуратура начала проверку соблюдения требований охраны труда работодателем. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее в Васильево погиб мальчик, задев удочкой провода контактной сети на ж/д путях. Напряжение в проводах составляет 27,5 тысячи вольт — от полученного удара током подросток скончался на месте.

