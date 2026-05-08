Угроза атаки БПЛА на крупнейшие города Татарстана отменена
Режим вводился с 04.00 мск в Казани, Зеленодольске, Нижнекамске, Елабуге, Набережных Челнах, Бугульме и Альметьевске
Угроза атаки БПЛА на крупнейшие города Татарстана отменена, об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Режим вводился с 04.00 мск в Казани, Зеленодольске, Нижнекамске, Елабуге, Набережных Челнах, Бугульме и Альметьевске.
Беспилотная опасность по всей территории Татарстана продолжает действовать. МЧС предупреждает о необходимости принять меры безопасности.
Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыты на прием и вылет воздушных судов, в Бугульме аэропорт открыт.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».