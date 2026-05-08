Угроза атаки БПЛА на крупнейшие города Татарстана отменена

06:45, 08.05.2026

Фото: скриншот приложения МЧС

Угроза атаки БПЛА на крупнейшие города Татарстана отменена, об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Режим вводился с 04.00 мск в Казани, Зеленодольске, Нижнекамске, Елабуге, Набережных Челнах, Бугульме и Альметьевске.

Беспилотная опасность по всей территории Татарстана продолжает действовать. МЧС предупреждает о необходимости принять меры безопасности.

Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыты на прием и вылет воздушных судов, в Бугульме аэропорт открыт.

