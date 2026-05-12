Число жертв атаки беспилотников на Чебоксары увеличилось до трех

Число жертв атаки беспилотников на Чебоксары увеличилось до трёх. По последним данным, в результате происшествия, произошедшего 5 мая, пострадали 47 человек, трое из них погибли. Об этом сообщил вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов.

Он отметил, что основная часть пострадавших проходит амбулаторное лечение и находится под наблюдением специалистов. В больницах республики остаются восемь человек, еще один пациент получает помощь в Приволжском исследовательском медицинском университете в Нижнем Новгороде.

Власти Чувашии продолжают оказывать всю необходимую медицинскую и социальную поддержку пострадавшим. По поручению главы республики Олега Николаева организована работа профильных служб, администрации города и правительства региона. Для удобства жителей с 12 по 15 мая будут проводиться выездные приемы граждан в жилых кварталах Чебоксар.

Напомним, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) по факту атаки ВСУ на жилые дома в Чувашии. По данным следствия, утром 5 мая украинские формирования осуществили массированную атаку с применением крылатых ракет и не менее восьми беспилотных летательных аппаратов. В результате были повреждены предприятие гражданского назначения, многоэтажные жилые дома и более двадцати частных домовладений в Чебоксарах.



