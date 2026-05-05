СК подтвердил гибель людей при атаке украинских дронов на Чебоксары

В Чебоксарах в результате атаки беспилотников есть погибшие и раненые. Об этом сообщил Следственный комитет России, не уточнив точное количество жертв.

Ранее Минздрав республики сообщал о трех пострадавших.

— Один житель в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу, где получает всю необходимую медицинскую помощь. Угрозы для жизни нет. Еще два жителя в состоянии легкой степени тяжести получают помощь амбулаторно, — сообщили в пресс-службе Минздрава Чувашии.



Всего за ночь над Россией средствами ПВО были сбиты 289 беспилотников. Атаке подверглись 16 регионов, включая Брянскую, Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Калужскую, Смоленскую, Орловскую, Тверскую, Тульскую, Рязанскую, Псковскую, Новгородскую, Ленинградскую, Ростовскую и Волгоградскую области, а также Московский регион, Крым, Татарстан и Краснодарский край.

Наталья Жирнова