В Татарстане частично запретили ввозить парнокопытных животных

Запрет не коснется племенных животных

Фото: Реальное время

Замглавы Минсельхоза Татарстана Ленар Гарипов поручил установить до особого распоряжения временный запрет на ввоз в республику парнокопытных всех видов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ограничения не коснутся племенных животных. Кроме того, руководителям сельхозорганизаций поручили принять меры по обеспечению населения бычками до шестимесячного возраста.

Меры связаны с ухудшением ситуации по инфекционным болезням животных в России. Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что жесткие, но необходимые меры по локализации очагов пастереллеза в Новосибирской области завершатся в ближайшие дни.

Денис Петров