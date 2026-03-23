В Татарстане частично запретили ввозить парнокопытных животных

22:39, 23.03.2026

Замглавы Минсельхоза Татарстана Ленар Гарипов поручил установить до особого распоряжения временный запрет на ввоз в республику парнокопытных всех видов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ограничения не коснутся племенных животных. Кроме того, руководителям сельхозорганизаций поручили принять меры по обеспечению населения бычками до шестимесячного возраста.

Меры связаны с ухудшением ситуации по инфекционным болезням животных в России. Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что жесткие, но необходимые меры по локализации очагов пастереллеза в Новосибирской области завершатся в ближайшие дни.

Денис Петров

