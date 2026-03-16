В соседней с Татарстаном Чувашии ввели карантин из‑за вспышки пастереллеза

Ранее из-за этой инфекции, а также из-за вспышки бешенства в Новосибирской области ввели режим ЧС

В Батыревском муниципальном округе Чувашии введен карантин по пастереллезу. Об этом сообщается на сайте регионального Минсельхоза.

Болезнь обнаружили у крупного рогатого скота на ферме ЗАО «Батыревский». Специалисты Чувашской республиканской ветлаборатории Госветслужбы Чувашии подтвердили наличие бактерий рода Pasteurella. Ограничительные мероприятия начали действовать с 10 марта.

Министр сельского хозяйства Чувашии Андрей Макушев сообщил, что в регионе оперативно приняли меры для недопущения распространения инфекции.

— Действительно, в Чувашской Республике зафиксирована новая для региона инфекция — пастереллез. Восприимчивыми животными здесь являются крупный и мелкий рогатый скот. В кратчайшие сроки, в течение нескольких дней, была установлена этиология заболевания, установлено его наименование, был определен очаг, который в настоящее время купирован, и в рамках него проводятся установленные Ветеринарными правилами мероприятия, — заявил министр сельского хозяйства республики Андрей Макушев.

Республиканский противоэпизоотический отряд перевели в режим повышенной готовности. По словам министра, в Чувашии достаточно ресурсов, специалистов и средств реагирования на вспышку заболевания. Чтобы не допустить распространения инфекции, специалисты проводят профилактические беседы с владельцами личных подсобных хозяйств, руководителями сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Для координации работы создан оперативный штаб — он следит, чтобы болезнь не вышла за пределы очага заражения.

Напомним, что ранее из-за этой инфекции, а также из-за вспышки бешенства в Новосибирской области ввели режим ЧС. Местные жалуются, что у них забирают здоровую скотину.

Наталья Жирнова