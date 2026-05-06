Пенсионер погиб под колесами BAIC X7 на улице Фатыха Амирхана в Казани

75-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте рядом с надземным пешеходным переходом

Днем в Казани на улице Фатыха Амирхана под колесами автомобиля погиб пешеход, сообщает Госавтоинспекция города.

Автомобиль BAIC X7, которым управлял 43-летний водитель с 25-летним стажем вождения, сбил пешехода. Пострадавшим оказался 75-летний мужчина, который переходил дорогу в неположенном месте рядом с надземным пешеходным переходом. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Ранее МВД Татарстана опровергло информацию о замене знаков «Пешеходный переход». В соцсетях появился фейк о планируемой замене дорожных знаков с желто-синей цветовой гаммы на серо-белые или черно-белые.



Наталья Жирнова