Татарстан — в топ-10 регионов России по числу самозанятых и ИП

Количество самозанятых в России будет увеличиваться, а число ИП растет «по документам»

С начала года количество самозанятых в России увеличилось на 6,5%, до 16,4 млн человек, а число индивидуальных предпринимателей — на 7%, до почти 4,8 млн человек. Однако, по словам руководителя Союза предпринимателей и арендаторов России Андрея Бунича, увеличение числа ИП связано с налоговыми изменениями, а не с реальным ростом объектов бизнеса в экономике. Что касается самозанятых, то их число, по прогнозам HR-специалиста Гарри Мурадяна, будет расти по ряду причин, но в определенный момент они столкнутся с невостребованностью на рынке труда. Подробнее — в материале «Реального времени».

«На подработке к основной работе»

По итогам января — апреля 2026 года количество самозанятых граждан в России увеличилось до 16,4 млн человек. Это на 6,5% больше, чем по итогам 2025-го. Большая часть данной категории россиян — физлица (около 95%, или 15,5 млн), и меньше всего — индивидуальных предпринимателей (примерно 5%, или 844 тыс.), следует из статистики ФНС. Отметим, что речь идет о лицах, которые зафиксировали себя в таком статусе и применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Больше всего самозанятых числится в Москве (2,3 млн), Московской области (1,1 млн) и Санкт-Петербурге (чуть более 1 млн). В топ-5 также попали Краснодарский край (803 тыс.) и Свердловская область (503 тыс.). На шестом месте — Ростовская область (473 тыс.), на седьмом — Татарстан (471 тыс.), на восьмом — Башкортостан (368 тыс.), а замыкают топ-10 Челябинская область и Дагестан (в обоих по 359 тыс.).

В топ сфер, где чаще трудятся самозанятые, входит транспорт, например сервисы такси, перевозки пассажиров и грузов, а также доставка (курьеры). Об этом сообщил «Реальному времени» HR-эксперт Гарри Мурадян.



— Еще среди самозанятых много работников из области строительства и ремонта, IT‑услуг, например фриланс‑разработчики и веб‑дизайнеры, представителей бьюти‑сферы и творчества, к примеру фотографы, дизайнеры или копирайтеры, — перечислил он.

При этом эксперт отметил, что примерно половина самозанятых трудятся в тех или иных сферах «на подработке к основной работе» и не делают подобную деятельность главным источником заработка.

«Многие будут маскировать трудовые отношения под видом самозанятости»

Количество самозанятых в России будет увеличиваться. Причин тому несколько, подчеркнул Мурадян.

— Первая и, к сожалению, самая главная причина заключается в том, что многие будут маскировать трудовые отношения под видом самозанятости. Во-вторых, в России сейчас наблюдается тренд, когда сами работники не хотят у одного работодателя долго работать. Взамен такие сотрудники набирают разных проектов, чтобы трудиться по принципу «хочу — работаю, не хочу — не работаю». Такая тенденция особенно распространена среди молодежи, — сказал собеседник издания.

Еще одна причина роста количества самозанятых — популярность платформенной занятости. Речь, по словам Мурадяна, идет о ситуациях, когда человек прикреплен, например, к платформе Avito, откуда он и берет заказы.

«Неликвид на рынке труда»

При этом в работе самозанятых скрывается «вагон проблем», предупредил Мурадян. Первая заключается в том, что человек сам ищет клиентов и тратит деньги на маркетинг.

— Кроме того, вы сами несете юридические и финансовые риски. К тому же человек может быть оштрафован государством за то, что, например, согласие на обработку персональных данных на сайте не поставил. Итог — до 750 тыс. руб. штрафов, — рассказал собеседник издания.

Он подчеркнул, что, в отличие от наемной работы, где вам максимум грозит увольнение, в самостоятельной занятости человек за все «отвечает рублем», административной, а иногда и уголовной ответственностью.

Эксперт обратил внимание на то, что некоторые самозанятые, устав от отсутствия клиентов, замучившись нести бремя ответственности или множество юридических и правовых рисков, решают вернуться к трудоустройству по найму. Однако такие кандидаты сталкиваются с невостребованностью на рынке наемной работы из-за «сомнительного карьерного трека».

— Простой пример: человек работал определенным специалистом в банке, потом ушел и протрудился шесть лет самозанятым. После такого «перерыва» он решил вернуться на «кадровый Олимп». Вот такие кандидаты — неликвид на рынке труда, — рассказал спикер.

«Число ИП выросло «по документам» по причине изменения налогообложения»

В свою очередь, в России на конец марта текущего года насчитывается 4,75 млн индивидуальных предпринимателей. Это на 7% больше относительно итогов 2025-го. В топ-5 регионов по количеству зарегистрированных ИП вошли Москва (почти 500 тыс.), Московская область (354 тыс.), Краснодарский край (258 тыс.), Санкт-Петербург (234 тыс.) и Ростовская область (148 тыс.). На шестом месте — Свердловская область (143 тыс.), на седьмом — Татарстан (122 тыс.), на восьмом — Башкортостан (108 тыс.), на девятом — Челябинская область (101 тыс.), а замкнула десятку Новосибирская область (98 тысяч).

Однако, по словам руководителя Союза предпринимателей и арендаторов России Андрея Бунича, по факту в экономике страны не наблюдается роста субъектов малого и среднего предпринимательства. На практике ситуация в данной области, наоборот, стагнирует.



— Скорее всего, число ИП выросло «по документам» по причине изменения налогообложения или в связи с некоторыми юридическими аспектами, возможностью получить господдержку или распространением онлайн-торговли, так как люди чаще всего сотрудничают с маркетплейсами в качестве ИП. Тем более что в данном случае речь идет именно о юридической форме индивидуального предпринимательства. Увеличение данного показателя может быть связано и с перерегистрацией, — сказал экономист.

Он допустил, что статус индивидуального предпринимателя позволяет гражданам платить налогов меньше, чем человеку, планирующему открыть предприятие, но при этом дает больше возможностей и выгод по сравнению с самозанятым. В реальности бывают даже случаи, когда физлица получают доход как ИП, а не как зарплату. Возможны варианты, когда человек получает устойчивый контракт, но там исполнители работают только как ИП, перечислил Бунич.

— Есть же идея у налоговой и вовсе объединить ИП с самозанятыми в перспективе. Так что в идеале надо посмотреть, что дальше будет. Может быть, эти данные они используют как раз для того, чтобы мотивировать какое-то дальнейшее изменение налогообложения индивидуальных и самозанятых, поскольку такие идеи уже высказывались много раз, — размышляет экономист.

Что касается самых популярных проектов, которые чаще всего запускают ипэшники, то, по мнению Бунича, сюда входят сферы, связанные с торговлей, в частности маркетплейсами, а также транспортом.