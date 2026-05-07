Жильцы девяти квартир остались без газа в Казани
В связи с обнаружением негерметичности внутридомового газопровода в доме №47 на улице Гагарина в Казани было принято решение о временном отключении газоснабжения, сообщает Жилинспекция Татарстана.
Отключение затронуло девять квартир, в которых установлены газовые плиты и водонагреватели. Для возобновления подачи газа необходимо полностью устранить неисправность и обеспечить доступ во все отключенные квартиры для проведения необходимых технических работ.
Жилищная инспекция проводит проверку по факту инцидента, чтобы установить причины возникновения неисправности и предотвратить подобные ситуации в будущем.
Напомним, что для помощи татарстанцам на проведение газа внутри границ загородного участка в республике выделят 92,3 млн рублей. Это произойдет в рамках программы социальной поддержки граждан республики.
