Минобороны: над Татарстаном сбили БПЛА

Это произошло в период с 20.00 4 мая до 7.00 5 мая

В течение прошедшей ночи над Татарстаном сбили БПЛА, сообщили в Минобороны России. Это произошло в период с 20.00 4 мая до 7.00 5 мая.

Всего над регионами России сбили 289 беспилотников, говорится в сообщении. БПЛА уничтожили над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.

Ночью в Татарстане вводили режимы ракетной и беспилотной опасности: первый был снят в 02:34, второй на данный момент продолжает действовать. В Казани и Зеленодольске объявляли угрозу атаки БПЛА, в столице были слышны сирены. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрыты.

Десятки аэропортов в России временно закрыли из-за ракетной опасности. В их число вошли воздушные гавани таких городов, как Ижевск, Тамбов, Оренбург, Уфа, Ульяновск, Пенза, Самара, Псков, Нижний Новгород, Ярославль, Череповец, Волгоград, Чебоксары, Орск и Пермь.

Галия Гарифуллина