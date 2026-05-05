Суд Казани согласился на заочный процесс над беглым Анатолием Агрбой из «Тукаевских»

Процесс по его делу может стартовать 13 мая

Сегодня Вахитовский райсуд Казани в закрытом режиме провел предварительные слушания по делу казанского авторитета Анатолия Агрбы, еще в 2019-м объявленного в международный розыск по делу ОПС «Тукаевские». Прокуратура Татарстана ходатайствовала о рассмотрении дела в отсутствие подсудимого — ввиду невозможности его экстрадиции, и суд согласился, сообщают источники «Реального времени».

Старт рассмотрения дела «заочника» по существу назначен на 13 мая. Разбираться в доказательствах обвинения и защиты предстоит судье Артему Митяеву.

В букете обвинений Анатолия Агрбы те же статьи, что и у других подсудимых из «Тукаевских», включая арестованного Геннадия Кирилова и находящегося на свободе Наиля Шайхутдинова, которых, как и Агрбу следователи МВД считают лидерами организованного преступного сообщества. Агрба при этом является еще и тестем бывшего начальника службы БОП МВД Татарстана Ильнара Залялова, которого посадили за коррупцию. Причем ключевые показания по делу Залялова давали Шайхутдинов и Кирилов, в связи с чем последний считает преследование по делу ОПС местью силовиков.

Примечательно, что в карточке данного судебного дела приведен весьма подробный список в два десятка фамилий — в нем указаны участники процесса из числа представителей потерпевших и гражданских истцов. Этот статус в деле ОПС «Тукаевские» получили АСВ, страховые компании «Ангара», «Мегарусс-Д», «Опора», страховая группа «Уралсиб» и даже одна из букмекерских фирм. А еще ряд физических лиц, которые, по версии МВД и прокуратуры, пострадали от действий «Тукаевских».

Вероятно, все они рассчитывают, что в результате заочного процесса можно будет обратить взыскание по гражданским искам на активы беглого авторитета, если таковые, конечно, успели арестовать.

Ирина Плотникова