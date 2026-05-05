В результате лобового столкновения «Лады» и КАМАЗа на М‑7 погибли два человека

На 815‑м километре автодороги М‑7 «Волга» сегодня произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила Госавтоинспекция РТ.

31-летний водитель автомобиля «Лада» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ, который двигался во встречном направлении. В результате аварии водитель и пассажирка легкового автомобиля скончались от полученных травм.

Наталья Жирнова