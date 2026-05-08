На юге России закрыли 13 аэропортов из-за атаки БПЛА на центр аэронавигации
На юге России закрыли 13 аэропортов из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России». Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса страны.
— Работа регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на Юге России, временно скорректирована из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России». Персонал находится в безопасности, идет анализ работоспособности оборудования, — говорится в сообщении.
Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.
Напомним, сегодня ночью временно закрывали аэропорты Татарстана. Ночью также вводили режим беспилотной опасности — он перестал действовать полчаса назад. В крупнейших городах республики объявлялась угроза атаки БПЛА. Утром Минобороны отчиталось о сбитом беспилотнике в Татарстане без уточнения их количества.
