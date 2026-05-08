Татарстанец отравился и получил штраф в 20 тыс. рублей, желая сжечь мусор

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях ОПР штрафы достигают 800 тыс. рублей

Житель деревни Азьмушкино Тукаевского района Татарстана решил сжечь мусор на своем земельном участке. Однако в процессе такого «ритуала» огонь быстро распространился на сухую траву. В итоге площадь возникшего пожара достигла 300 кв. м, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

На место оперативно прибыли пожарные, которые потушили пламя. Однако собственник все же отравился продуктами горения и его госпитализировали. Также пострадавший получил штраф в размере 20 тыс. рублей за нарушение противопожарного режима.

Как напомнили сотрудники ведомства, в республике с 25 апреля по 11 мая действует особый противопожарный режим (ОПР). В этот период запрещено разводить костры и сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву или мусор.

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях ОПР граждан ждет штраф до 20 тыс. рублей, должностных лиц — до 60 тыс., индивидуальных предпринимателей — до 80 тыс. рублей, а юрлиц — до 800 тыс. рублей.

Никита Егоров