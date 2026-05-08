Татарстанец отравился и получил штраф в 20 тыс. рублей, желая сжечь мусор
За нарушение требований пожарной безопасности в условиях ОПР штрафы достигают 800 тыс. рублей
Житель деревни Азьмушкино Тукаевского района Татарстана решил сжечь мусор на своем земельном участке. Однако в процессе такого «ритуала» огонь быстро распространился на сухую траву. В итоге площадь возникшего пожара достигла 300 кв. м, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
На место оперативно прибыли пожарные, которые потушили пламя. Однако собственник все же отравился продуктами горения и его госпитализировали. Также пострадавший получил штраф в размере 20 тыс. рублей за нарушение противопожарного режима.
Как напомнили сотрудники ведомства, в республике с 25 апреля по 11 мая действует особый противопожарный режим (ОПР). В этот период запрещено разводить костры и сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву или мусор.
За нарушение требований пожарной безопасности в условиях ОПР граждан ждет штраф до 20 тыс. рублей, должностных лиц — до 60 тыс., индивидуальных предпринимателей — до 80 тыс. рублей, а юрлиц — до 800 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что мужчина погиб в пожаре в Дрожжановском районе Татарстане.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».