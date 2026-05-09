«При участии Тимерзянова создана и внедрена уникальная система противодействия организованной преступности»

Власти Татарстана выразили соболезнования в связи со смертью Рената Тимерзянова

Власти Татарстана выразили соболезнования в связи со смертью бывшего главного федерального инспектора по республике Рената Тимерзянова. Он скончался накануне на 72-м году жизни.

Ренат Тимерзянов родился 5 января 1955 года в селе Татарские Карамалы Сармановского района Татарской АССР. В 1998 году был назначен первым заместителем министра внутренних дел Республики Татарстан — начальником криминальной милиции.

— В сложные 90-е годы, когда страна переживала непростые испытания, при непосредственном участии Р.З. Тимерзянова в республике была создана и внедрена уникальная система противодействия организованной преступности. Благодаря его профессионализму и личной смелости были защищены права граждан и предпринимателей, возбуждены сотни уголовных дел, а десятки лидеров преступных группировок предстали перед судом. Особое внимание он уделял профилактике подростковой преступности, внедряя новые формы работы с молодежью и формируя у подрастающего поколения уважение к закону. Его авторитет был закален в служебных командировках на Северный Кавказ, где он проявил себя как мужественный и решительный руководитель, — отмечается в некрологе, который подписали раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, и. о. председателя Госсовета Марат Ахметов, почетный спикер парламента Фарид Мухаметшин, глава администрации раиса Татарстана Асгат Сафаров и руководители силовых ведомств.

В 2011-м Ренат Тимерзянов стал начальником Главного управления МВД России по Алтайскому краю, а в 2013 году он вернулся в Татарстан как главный федеральный инспектор. В 2020 году он покинул пост.

— Высокий профессионализм, активная жизненная позиция, честность и принципиальность Р.З. Тимерзянова снискали ему заслуженный авторитет и признание. Он был целеустремленным и талантливым организатором, чутким и внимательным наставником. Светлая память о Тимерзянове Ренате Закиевиче, внесшем большой вклад в укрепление безопасности страны, навсегда сохранится в наших сердцах, — говорится в некрологе.

Денис Петров