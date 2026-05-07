В Казани задержали вора, который совершил серию краж на 100 тыс. рублей

Мужчина в безлюдных местах ждал, когда владельцы ненадолго оставят свои вещи без присмотра

Полицейские задержали 70-летнего казанца, который украл у людей имущества на 100 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, пожилой вор совершил несколько краж. Свои «операции» злоумышленник проводил в безлюдных местах, где ждал, когда владельцы ненадолго оставят свои вещи без присмотра. Так, в одном из кафе он похитил женскую сумку с личными документами и деньгами, а городском парке украл телефон, который владелец оставил на скамейке без присмотра. Также мужчина «приватизировал» себе велосипед, который ненадежно закрепили в подъезде.

В итоге воришку быстро поймали. Свою вину он полностью признал. В отношении него возбуди «уголовку» по статье о краже.

Никита Егоров