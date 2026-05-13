Снова ни одного «рубиновца» в сборной России: а справедлив ли выбор Карпина?

Вместе с экспертами «Реального времени» разбираемся, почему Валерий Карпин не вызвал ни одного игрока казанского клуба на предстоящие сборы национальной команды

Главный тренер сборной России Валерий Карпин опубликовал расширенный состав национальной команды в преддверии ближайших товарищеских матчей. В списке снова не оказалось ни одного представителя «Рубина». Справедливо ли решение наставника сборной России и что по этому поводу думают эксперты «Реального времени» — в материале.

В конце мая — начале июня сборная России проведет три товарищеских матча

Сезон в РПЛ плавно близится к своему завершению. Командам остается провести один тур на этих выходных и определиться с итоговыми местами в турнирной таблице. А далее футболистов ждет небольшой отпуск перед летними сборами. Правда, не всех. Часть игроков отправится в национальные сборные: кто-то поедет на чемпионат мира в Северную Америку, а кому-то предстоит принять участие в товарищеских играх.

У сборной России на конец мая и начало июня запланировано три контрольных товарищеских матча — против Египта (28 мая, встреча пройдет в Каире), против Буркина-Фасо (5 июня, матч состоится в Волгограде) и против Тринидада и Тобаго (9 июня, место проведения игры — Калининград). В преддверии сбора Валерий Карпин опубликовал расширенный состав сборной России. Несколько интересных фамилий в списке есть. Например, ожидается приезд полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука. До расположения сборной России также должен добраться и Александр Головин из «Монако».

Карпин вызвал в сборную России Амира Ибрагимова из «Манчестер Юнайтед».

Но больше всего интригует кандидатура 18-летнего Амира Ибрагимова, представляющего «Манчестер Юнайтед». Для уроженца республики Дагестан этот вызов оказался дебютным в карьере. Впрочем, западные СМИ передают, что пока Ибрагимов на предложение Карпина никакого ответа не дал — ни положительного, ни отрицательного. Ранее полузащитник в нескольких интервью подчеркивал, что серьезно думает над выбором спортивного гражданства. Варианта у Амира Ибрагимова два — или сборная России, или сборная Англии. В Великобритании футболист проживает с 11 лет. Изначально он занимался в академии «Шеффилд Юнайтед», но потом перебрался в «Манчестер Юнайтед». На сегодняшний день полузащитник представляет молодежную команду «манкунианцев» (U18), однако к тренировкам с первым составом «МЮ» Ибрагимов привлекается регулярно.

— Я думаю, что Карпин из любопытства хочет посмотреть на Амира Ибрагимова. О нем много говорят в прессе в восторженном ключе, пророчат ему большое будущее. Вот и хочет тренерский штаб сборной России оценить потенциал. Слышал, что Ибрагимов еще до конца не определился окончательно с выбором спортивного гражданства. Но если он сейчас сыграет за сборную России, ничего страшного для него не произойдет. Матчи же пройдут не под эгидой ФИФА и официальными не считаются, — сказал известный российский агент Алексей Сафонов в разговоре с корреспондентом «Реального времени».



Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов к вызову Амира Ибрагимова в сборную России относится без лишних эмоций. На взрослом уровне полузащитник пока что не провел ни одного матча, чтобы в полной мере можно было судить о его уровне мастерства.

— Сначала надо посмотреть этого парня в деле. Мы любим раньше времени вешать ярлыки на игроков, превозносить кого-то. Перехваливаем, а потом сталкиваемся с неоправданными ожиданиями. Ибрагимову еще надо доказать своей игрой, чего он стоит, чтобы говорить о нем как о будущем российского футбола. Карпин, его тренерский штаб поэтому, наверное, и хотят посмотреть на Ибрагимова, — сказал Билялетдинов.



В списке Карпина ни одного игрока «Рубина». Тот же Ставер разве не заслужил вызова в сборную России?

Традиционно расширенный состав сборной России пестрит обилием разнообразных игроков РПЛ. В отсутствие официальных международных матчей выбор Валерия Карпина, как правило, гибок. Наставник старается дать шанс футболистам из многих команд российского чемпионата. Тем не менее во вчерашнем списке игроков не оказалось ни одного представителя «Рубина».

Хотя тот же голкипер Евгений Ставер определенно заслужил вызова в национальную команду. За 29 матчей в нынешнем сезоне РПЛ вратарь казанцев оформил 14 «сухарей», пропуская в среднем 0,97 гола за игру. Ставер — пятый самый надежный голкипер в лиге. Ниже показатели пропущенных мячей лишь у Владислава Торопа из ЦСКА (0,91), Станислава Агкацева из «Краснодара» (0,79), Дениса Адамова из «Зенита» (0,56) и Максима Бориско из «Балтики» (0,48).

Почему Карпин проигнорировал Ставера, когда формировал список сборной России? Эксперты «Реального времени» объясняют это просто — слишком высокая конкуренция среди голкиперов. В последние годы РПЛ богата на сильных отечественных вратарей.

— Евгений Ставер действительно замечательным образом проводит этот сезон. Но посмотрите, сколько сейчас в лиге сильных российских вратарей. В сборную вызвали Агкацева, Адамова, Митрюшкина, Максименко — и это хороший выбор тренерского штаба. А Женя, если будет продолжать стабильно выступать на высоком уровне, и на него внимание обратят обязательно, — сказал агент Алексей Сафонов.

— Российская школа вратарей всегда была на высоком уровне. То, что у нас такая конкуренция среди голкиперов в РПЛ, только радует. А Женя Ставер свой шанс еще обязательно получит, — добавил Ринат Билялетдинов.

Лобов, Нижегородов, Рожков — тоже доросли в этом сезоне до уровня национальной команды

Помимо Евгения Ставера, в «Рубине» этой весной особенно раскрылось и несколько полевых футболистов. Шикарно смотрятся защитники Никита Лобов и Константин Нижегородов, которые при Франке Артиге стали завсегдатаями стартового состава. Семимильными шагами прогрессирует с каждым сезоном и левый латераль Илья Рожков, который в 21 год уже приковывает внимание топ-клубов РПЛ. Большой потенциал для роста по-прежнему есть у Даниила Кузнецова, многого в «Рубине» ждут от Энри Мукбы и Никиты Васильева.

То есть если казанский клуб в недалеком будущем будет прибавлять по игре и результатам, а костяк команды будут формировать российские футболисты, поклонники «Рубина» в расширенном списке национальной сборной увидят гораздо больше знакомых фамилий.

— Не умоляя достоинств игроков «Рубина», те ребята, которых Валерий Карпин вызвал сейчас в сборную, они все-таки посильнее. «Рубину» надо прибавлять в результатах, а российским игрокам прогрессировать, чтобы они заслуженно закрепляли за собой место в национальной сборной! — сделал вывод в данном вопросе Ринат Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Реального времени».