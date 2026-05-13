Квартира отбывающего пожизненное наказание Игоря Птицина выставлена на повторные торги

Первый аукцион не состоялся, цена продажи снизилась с 6,4 до 5,5 млн рублей. Средства, полученные от реализации, пойдут на выплаты компенсации пострадавшим и жертвам маньяка

Судебные приставы выставили на продажу единственное жилье отбывающего пожизненное заключение Игоря Птицина, рассказал «Реальному времени» руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан Анвар Закиров. Ранее была реализована доля в недвижимости Ильназа Галявиева.



— Должники отбывают пожизненное заключение, у обоих было выявлено единственное пригодное к проживанию жилье, в обычном порядке на него нельзя обращать взыскание. Но нами было принято решение об обращении в суд о взыскании единственного жилья, — рассказал Закиров.

Первый аукцион по реализации квартиры Птицина прошел 23 апреля и не состоялся, цена продажи недвижимости была снижена с 6,4 до 5,5 млн рублей. Дата новых торгов пока не определена.

