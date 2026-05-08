Жительница Татарстана упала в колодец и получила травмы

Пострадавшую передали медикам

В поселке Куркачи Высокогорского района Татарстана женщина упала в глубокий колодец. В результате происшествия она получила травмы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Подробности и обстоятельства ЧП не уточняются. Однако о произошедшем оперативно сообщили сотрудникам МЧС по телефону 112. Пожарные и спасатели быстро прибыли на место и вытащили женщину при помощи мягких носилок и альпинистских технологий. В дальнейшем ее передали медикам.

Никита Егоров