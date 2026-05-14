«Американ бой» великолепен: хет-трик Миллера принес «Ак Барсу» первую победу в финале!

«Барсы» ликуют! Первая победа в финале Кубка Гагарина есть. Ну а «Локомотив», конечно, разочаровал...

«Ак Барс» добыл первую победу в финальной серии плей-офф Кубка Гагарина. Во втором ярославском матче казанцы разгромили соперника со счетом 5:1. За счет чего подопечные Анвара Гатиятулина сумели восстановить паритет в противостоянии — в материале «Реального времени».

Хоккейная Казань готовится встречать «Ак Барс» после ярославских баталий

Пока «Ак Барс» пребывал в ярославской командировке, в столице Татарстана по полной программе создавали антураж финала Кубка Гагарина. У въездной стеллы «Казань» появился логотип «Ак Барса», а сам город наполнили бесчисленные баннеры с надписью «Кубок рядом». Как правило, фасад Казани власти украшают, когда проходят крупные мероприятия российского или мирового уровня. А финал Кубка Гагарина — разве не повод показать хоккейные традиции столицы Татарстана?

В последние дни Казань только и дышит спортивными новостями. Как сыграл «Ак Барс»? Какие шансы победить у команды Анвара Гатиятулина в финале? Где достать билеты на матчи и где посмотреть хоккей, если не получится попасть в «Татнефть-Арену»?

Болельщики «Ак Барса» готовы встречать команду после ярославского выезда и поддерживать что есть мочи в родных стенах. И к радости фанатов «барсов», команда Анвара Гатиятулина возвращается в столицу Татарстана с победой. Реванш взят. Более чем убедительный триумф «Ак Барса», завершившийся со счетом 5:1.

Вторая игра в Ярославле получилась зеркальной по отношению к первой. Если днями ранее доминировал «Локомотив» в стартовом противостоянии (3:1), то минувшим вечером на льду сиял «Ак Барс».

Команда Анвара Гатиятулина вопреки скепсису хоккейных экспертов смогла собраться и показать выступление, близкое к матчам в серии с минским «Динамо» и «Металлургом». Казанцы вернули себе игровой тонус, пропитались спортивной агрессией после поражения и действовали с позиции силы.

Одна из сильных сторон «Ак Барса» — четыре боеспособных, сбалансированных звена. В казанском клубе шикарный подбор мастеровитых, опытных хоккеистов. И было наивно полагать, что игроки такого уровня пустят серию на самотек после досадной неудачи в первом матче.

У Миллера во втором матче с «Локо» — хет-трик и результативная передача. Главный творец победы «Ак Барса»

Главным героем в составе «Ак Барса» вчера стал, конечно, американский защитник Митчелл Миллер. Легионер казанцев оформил в матче 4 (3+1) очка, записав на свой счет голевой хет-трик. Но что самое важное — Миллер вплотную подобрался к нападающему «Авангарда» Константину Окулову в гонке бомбардиров. До вчерашней игры у Митча было 16 очков, а теперь — 20. И от Окулова его отделяет всего один результативный балл. Более того, уже в ближайших казанских матчах Миллер может побить рекорд экс-защитника «Металлурга» Криса Ли, который в сезоне-2016/17 в плей-офф набрал 21 (1+20 очко).

О феномене Миллера много говорить не стоит. Ответ прозаичен — это просто очень сильный и крутой защитник по меркам КХЛ. Если бы не ошибки молодости, не связанные со спортом, Митч давно бы выступал в элите североамериканского хоккея. Но для КХЛ такой игрок, как Миллер, дорогое украшение. А «Ак Барс» сорвал настоящий джекпот, спонтанно пригласив защитника к себе в сезоне-2023/24.

— Миллер — игрок мирового уровня. У них с Лямкиным сильнейшая пара защитников в КХЛ. Оба отлично держат шайбу. Время закатать рукава и работать, — отметил наставник «Локомотива» Боб Хартли на пресс-конференции.

За почти три сезона в КХЛ Миллеру удалось влюбить в себя полностью поклонников «Ак Барса». Подкупает, что Митч — не только классный хоккеист, но и добросердечный человек. Чувствуется, что негативный опыт в юности заставил его переосмыслить многие нравственные ценности.

В победной раздевалке Миллер собирался отдать звание лучшего игрока матча вратарю Тимуру Билялову. Но команда настояла — счастливую шайбу в кубковую доску должен поставить именно американец. И это правильно, ведь именно Миллер обеспечил победную разницу для «Ак Барса» в матче.

«Пример самоотверженности, характера, игры друг за друга…»

«Локомотив», очевидно, провел плохой во всех смыслах матч. Хотя тот же злой гений «железнодорожников» Александр Радулов пытался взбодрить свою команду, то и дело залезая под кожу казанским хоккеистам. Но ярославцев хватило лишь на один гол престижа, который забил нападающий Георгий Иванов в конце третьего периода.

«Ак Барс» с приподнятым настроением возвращается в Казань. Не перестает удивлять и Анвар Гатиятулин, для которого нынешний финал, напомним, первый в тренерской карьере. Наставник казанцев спокоен и всем своим видом на пресс-конференциях показывает, что у него все находится под контролем в серии.

Не побоимся сказать, что Гатиятулин среди всех тренеров КХЛ в этом сезоне совершил наибольший прогресс. В отношении главного тренера «Ак Барса» ранее многие эксперты стеснялись говорить с приставкой «топ». Но своей работой Гатиятулин впечатляет, и по счастливому концу специалист, безусловно, должен завершить хоккейный год с Кубком Гагарина.

— Прежде всего отмечу, что хорошо подготовились, добавили в тех компонентах, о которых говорили после первого матча: концентрация, нацеленность на ворота, контроль шайбы. Хорошая командная победа, нашим болельщикам спасибо за поддержку. Я отмечу всю команду, это командная победа. Все ребята понимали, на какой стадии мы находимся и какие компоненты играют решающую роль. Это как пример самоотверженности, характера, игры друг за друга и друг на друга, — подытожил победный матч на пресс-конференции главный тренер «Ак Барса».



Следующая игра между командами пройдет в Казани 15 мая. Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.