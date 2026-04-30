Новый релиз МойОфис 26.1: ИИ повышает эффективность работы с документами

МойОфис, ведущая российская продуктовая ИТ-компания, представляет релиз МойОфис 26.1

В фокусе обновления — интеграция технологий искусственного интеллекта в пользовательские сценарии. ИИ-функциональность теперь доступна в настольном текстовом редакторе «МойТекст». Обновление позволит сократить время выполнения рутинных задач и повысить качество контента. При этом генеративный ИИ может функционировать в закрытом контуре, таким образом обеспечивается полная безопасность корпоративных данных.

ИИ-помощник в текстовом редакторе: автономность, безопасность и ускорение работы

Начиная с релиза 26.1 пользователям настольного редактора «МойТекст» доступен встроенный ИИ-помощник. Это собственная разработка МойОфис, которая расширяет возможности настольных редакторов за счет интеграции технологий искусственного интеллекта в привычную работу с документами.

Спектр возможностей ИИ-помощника в «МойТекст» покрывает большинство ежедневных рутинных задач: он умеет генерировать и редактировать тексты под запрос и необходимую тональность, исправлять грамматические ошибки, выполнять перевод на иностранные языки, делать содержательную выжимку из больших объемов информации. Пользователь может общаться с помощником в режиме вопросов и ответов, настраивая его роль — юриста, бухгалтера или аналитика, тон ответа — от делового до неформального, и формат ответа — сжатый или развернутый. ИИ-помощник активируется с панели управления редактора в один клик.

ИИ-помощник способен функционировать без постоянного подключения к интернету. В случае работы в закрытом контуре загруженные пользователем данные остаются внутри компании и обрабатываются в «МойТекст». Это критически важно для организаций с высокими требованиями к информационной безопасности. На текущем этапе пилотного тестирования ИИ-функциональность предоставляется бесплатно, и для ее активации достаточно оставить заявку на получение расширенного дистрибутива.

Кроме того, в состав релиза вошел ряд обновлений редакторов «Документы Настольные», включая улучшения интерфейса и новые функции для повседневной работы.

«Мы проработали сценарии, в которых искусственный интеллект дает ощутимую экономию времени и рост продуктивности, и в релизе 26.1 развернули ранее анонсированную ИИ-функциональность. При этом наш ключевой принцип неизменен: ускорение бизнес-процессов не должно достигаться ценой потери контроля над данными. Именно поэтому мы реализовали возможность работы ИИ в закрытом корпоративном контуре — это позволяет нашим клиентам пользоваться преимуществами генеративного ИИ, не нарушая внутренней политики безопасности», — сказал генеральный директор МойОфис Вячеслав Закоржевский.