В Чувашии объявили режим ЧС регионального характера после атаки ВСУ

В результате обстрелов погибли двое мирных жителей, еще 32 человека получили ранения, среди них один ребенок

Фото: Дарья Пинегина

В Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера после самой масштабной атаки украинских формирований, сообщает глава республики Олег Николаев.

По его данным, погибли двое мирных жителей, еще 32 человека получили ранения, среди них один ребенок. Большинство пострадавших уже получили медицинскую помощь и вернулись домой, остальные находятся под наблюдением врачей.

Основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре: повреждены 28 многоквартирных домов, в двух из них нарушены несущие конструкции, проживание там признано опасным. Для жителей подготовлены места в общежитиях, развернуты три пункта временного размещения с питанием, теплом и медицинским сопровождением.

Глава республики взял ситуацию под личный контроль, поручив оказать семьям погибших и пострадавшим всю необходимую поддержку. Ведется оценка ущерба для выплаты компенсаций, каждая пострадавшая семья взята на особый контроль.



Напомним, в течение прошедшей ночи над Татарстаном сбили БПЛА. В республике вводили режимы ракетной и беспилотной опасности: первый был снят в 02:34, второй на данный момент продолжает действовать. В Казани и Зеленодольске объявляли угрозу атаки БПЛА, в столице были слышны сирены. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрыты.

Наталья Жирнова