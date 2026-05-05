В Татарстане объявлена ракетная опасность, жителей просят пройти в укрытия

00:35, 05.05.2026

В Казани включены сирены, МЧС просит жителей принять меры безопасности.

На всей территории Татарстана объявлена ракетная опасность. Оповещения жителям разослано в официальном приложении МЧС.

В Казани включены сирены, через громкоговорители граждан просят пройти в укрытия и принять меры безопасности.

Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыты, сообщает пресс-служба Росавиации.

