В Татарстане объявлена ракетная опасность, жителей просят пройти в укрытия
В Казани включены сирены, МЧС просит жителей принять меры безопасности.
На всей территории Татарстана объявлена ракетная опасность. Оповещения жителям разослано в официальном приложении МЧС.
В Казани включены сирены, через громкоговорители граждан просят пройти в укрытия и принять меры безопасности.
Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыты, сообщает пресс-служба Росавиации.
