В Татарстане отменен режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности на территории Татарстана отменен. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ограничения действовали с 2.43 по мск. В крупнейших городах Татарстана объявлялась угроза атаки БПЛА.
Утром Минобороны отчиталось о сбитом беспилотнике в Татарстане без уточнения их количества.
