В Татарстане отменен режим беспилотной опасности

07:37, 08.05.2026

Ограничения действовали с 2.43 по мск

Фото: скриншот приложения МЧС

Режим беспилотной опасности на территории Татарстана отменен. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Ограничения действовали с 2.43 по мск. В крупнейших городах Татарстана объявлялась угроза атаки БПЛА.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Утром Минобороны отчиталось о сбитом беспилотнике в Татарстане без уточнения их количества.

Зульфат Шафигуллин

