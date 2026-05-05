Десятки аэропортов в России временно закрыли из-за ракетной и беспилотной опасности
В большей части Поволжья введен режим «Ракетная опасность»
Десятки аэропортов в России временно закрыли из-за ракетной опасности. Об этом свидетельствуют данные пресс-службы Росавиации.
На данный момент временно приостановили работу аэропорты городов: Казань, Нижнекамск, Ижевск, Тамбов, Оренбург, Уфа, Ульяновск, Пенза, Самара, Псков, Нижний Новгород, Ярославль, Череповец, Волгоград, Чебоксары, Орск и Пермь.
На большей части территории Поволжья введен режим «Ракетная опасность». Службы МЧС включили сирены в некоторых из городов, жителей просят принять меры безопасности.
Ракетная опасность, в том числе, объявлена на территории Татарстана.
