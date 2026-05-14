«Фактором нашего поражения стала вторая четверть»: УНИКС дал «Зениту» сравнять счет в серии

Теперь казанцев ждут две выездные игры в Санкт-Петербурге

Во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ «Зенит» одержал победу над УНИКСом — в ответ на поражение 11 мая. Хозяев паркета подвела вторая четверть, где казанцы проиграли 13 очков и совершили 8 потерь. Итог матча — 69:78, счет в серии — 1:1. «Очевидно, что сегодня нападение не задалось. Наверное, это такой компонент, который достаточно сложно будет взять и исправить», — объяснил поражение главный тренер «зеленых» Велимир Перасович. О том, куда пропали два новичка-легионера УНИКСа, как казанская команда будет готовиться к поездке в Санкт-Петербург и что случилось во втором отрезке игры в Казани, — в материале «Реального времени».

Вторая десятиминутка подвела УНИКС

«Сегодня с самого начала они выглядели свежее, более энергичными, чем мы», — с таких слов начал пресс-конференцию главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после поражения своей команды во втором матче 1/2 плей-офф Единой лиги ВТБ. И действительно, казанцы на домашнем паркете выглядели сегодня несколько растерянными в начале встречи, что позволило «Зениту» сделать рывок в 11 очков на первых минутах игры. Однако защита и точные броски Пэриса Ли и Джалена Рейнольдса помогли УНИКСу выйти вперед к концу первой четверти — 29:27.

— Определяющей стала вторая десятиминутка, в которой мы проиграли 13 очков и совершили 8 потерь, при этом за 40 минут у нас [было] 11 потерь — это огромная разница для нас, — объяснил Перасович.

Во второй четверти характер игры изменился: команды сосредоточились на оборонительных действиях. «Зенит» продемонстрировал более надежную защиту, позволив сопернику набрать всего шесть очков за 10 минут игрового времени. Это дало возможность гостям восстановить двузначное преимущество.

К большому перерыву счет составил 46:35 в пользу «Зенита». Статистика справедливо отражала результат на табло: гости были лучше во всем — и в передачах, и в перехватах, и в реализации бросков. Процент попаданий у хозяев составил 30% с трехочковой дистанции и 46% с двухочковой, тогда как у «Зенита» эти показатели были выше — 37% и 67% соответственно.

Летящий стул, травмы и нерезультативная игра

Сегодняшний матч существенно отличался от стартовой встречи серии. Если в первой игре зрители увидели яркий атакующий баскетбол с множеством трехочковых бросков, то второй поединок получился более сдержанным.

Агрессивным в этот вечер у гостей из Санкт-Петербурга был только Лука Шаманич, который набрал четыре фола собственных и трижды попадал на фолы сопернику. MVP прошлой игры во втором матче провел всего восемь минут на паркете. Он отыграл половину первой десятиминутки и пропустил вторую, а в третьей вышел лишь на полминуты, успев заработать фол на Рейнольдсе. После возвращения на скамейку баскетболист в ярости выкинул стул в сторону лестницы на трибуны от досады. Потом форвард все-таки получил еще игровое время в заключительной десятиминутке.

— Так было лучше для команды. Да, он провел отличный первый матч и сегодня тоже сыграл хорошо, но, вероятно, причина в фолах, — объяснил главный тренер «Зенита» Деян Радоньич короткое время Шаманича на паркете.

В УНИКСе обошлось без явных драм, однако был риск потери своего лидера — Джален Рейнольдс получил травму в начале второй четверти и ушел хромая. Но баскетболист вернулся спустя несколько минут и доиграл встречу.

— Это человек, который всегда достаточно терпимо относится к боли, может играть через боль. Я думаю, что завтра мы будем понимать более точно, что с ним, — прокомментировал главный тренер УНИКСа Перасович.

Впереди две игры на выезде

После тяжелой первой половины игры хозяева площадки смогли сократить отставание до минимума в начале четвертой четверти — 56:58. Однако петербургская команда снова сумела организовать результативный рывок, набрав девять очков подряд, что позволило вернуть комфортное преимущество. Важным фактором успеха «Зенита» стал хороший показатель подборов — гости значительно превзошли соперника (43 против 25).

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович видит причину поражения в плохом нападении, а именно в низком проценте реализации бросков. По его словам, этот вопрос станет главным пунктом в подготовке к выезду в Санкт-Петербург.

— Нам необходимо проанализировать игру и посмотреть, где конкретно они нас переиграли и что можно исправить. Сейчас еще пока эмоции. Нам нужно привести игроков в хорошую форму. Очевидно, что сегодня нападение не задалось. Наверное, это такой компонент, который достаточно сложно будет взять и исправить, тем не менее нам нужно находить решение, — резюмировал Велимир Перасович.

Примечательно, что даты прихода «в хорошую форму» новичков-легионеров пока не известны: по-прежнему в плей-офф мы не видим ни Ксавьера Манфорда, ни Элайджу Стюарта, которых клуб подписал незадолго до начала матчей на вылет. По словам Перасовича, игроки пока что лечатся: «Стюарт травмирован и пропустил 20 дней. Манфорд также повредил плечо, после чего я пока не вижу, чтобы он был готов играть».



По мнению форварда казанской команды Андрея Лопатина, главной причиной поражения также стал низкий процент реализации бросков.

— Дальше разберем — это уже работа тренерского штаба. Они укажут нам на ошибки — и вперед, в Санкт-Петербург, — рассказал баскетболист.

УНИКС сыграет два ответных матча 17 и 19 мая в питерском КСК «Арена». Затем команды вернутся в Казань, где 22 мая в 19:00 мск пройдет пятая встреча. Шестой матч при необходимости запланирован на 25 мая в Санкт‑Петербурге. Решающая седьмая игра, если она потребуется для определения финалиста, состоится 28 мая в 19:00 на домашней площадке казанцев.

Статистика встречи:

УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 69:78 (29:27, 6:19, 15:10, 19:22).

Самые результативные:

УНИКС: Джален Рейнольдс (24 + 7 подборов), Пэрис Ли (13 + 5 передач), Дишон Пьер (11).

«Зенит»: Джонни Джузенг (20), Андрей Мартюк (11 + 9 подборов), Андре Роберсон (11 + 9 подборов), Лука Шаманич (10).