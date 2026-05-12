В Оренбурге при отражении атаки БПЛА был поврежден жилой дом

По словам губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева, после сигнала «Воздушная тревога» все оперативные службы были немедленно направлены на место происшествия

В Оренбурге при отражении атаки беспилотного летательного аппарата был поврежден жилой дом. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем официальном канале.

По его словам, после сигнала «Воздушная тревога» все оперативные службы были немедленно направлены на место происшествия. В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

Губернатор также призвал жителей быть бдительными и следовать рекомендациям местных властей, подчеркнув, что фото— и видеофиксация в подобных ситуациях запрещена.

Ранее в регионе была объявлена угроза атаки БПЛА, введен режим воздушных ограничений — план «Ковер», а аэропорты Оренбурга и Орска временно приостановили прием и отправку рейсов.

Наталья Жирнова