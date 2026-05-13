Анвар Закиров: Если должник не злостный неплательщик, мы не принимаем агрессивных мер

Главный судебный пристав Татарстана о том, как поменялась работа службы, о собираемости долгов и использовании ИИ

Фото: Артем Дергунов

Главный судебный пристав Татарстана Анвар Закиров в интервью главному редактору «Реального времени» рассказал о структуре взысканий, кто не платит алименты, насколько эффективны совместные с ГАИ рейды и что делать, чтобы не оказаться среди должников.

Значительная часть долгов — алименты

— Сколько долгов взыскано в 2025 году и какова структура взысканий?

В 2025 году взыскано более 22 млрд рублей. За первый квартал текущего года взыскано более 5 млрд рублей задолженности. Значительная часть — алименты (более 1 млрд рублей уже взыскано), далее идут штрафы, налоги, платежи по кредитам, жилищно‑коммунальные платежи, зарплата.

— Растет ли сумма взысканных долгов и с чем это связано?

Да, сумма взысканных долгов растет с каждым годом. Это связано отчасти с ростом заработных плат, а также с оптимизацией работы судебных приставов: они тщательнее отрабатывают каждое исполнительное производство — проверяют наличие имущества, счетов, источников доходов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Сколько исполнительных производств находится в работе и как они распределяются по видам долгов?

Самая значительная доля долгов, которые у нас находятся в работе — это кредитные платежи. В работе постоянно находится около 1,3 млн исполнительных производств. Из них:

порядка 15 тыс. — по алиментам;

более 60 тыс. — по налогам;

около 30 тыс. — по задолженности за коммунальные услуги.

За последние 5 лет остаток неоконченных исполнительных производств по алиментам снижен с 20 до 15 тысяч.

— Бывают ли крупные лоты по долгам? Что это за лоты и какова их примерная цена?

Крупные лоты — это обычно помещения, здания, земельные участки. Из последних лотов — объекты стоимостью около 32—45 млн рублей. Также на реализацию выставляются автомобили. Самолетов и вертолетов пока не попадалось.

Рекомендуется проверять наличие долгов не реже одного раза в квартал

— Как граждане могут проверить, есть ли у них задолженность?

Проверить наличие задолженности можно:

На сайте ФССП России или на сайте Главного управления ФССП по Республике Татарстан — через банк данных исполнительных производств (нужно ввести ФИО);

В личном кабинете на Едином портале госуслуг: если есть подписка — туда направляются сведения о возбуждении и завершении исполнительного производства, копии постановлений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Банк данных также полезен для проверки будущих контрагентов — например, перед покупкой машины или квартиры.

— Как часто стоит проверять наличие задолженности?

Рекомендуется проверять не реже одного раза в квартал. Особенно важно это делать перед планируемой поездкой за границу.

— Часто ли бывает, что человек не знал о своей задолженности?

Раньше такое случалось достаточно часто, но после интеграции с Единым порталом госуслуг подобные случаи стали единичными. Как правило, должники получают несколько уведомлений о задолженности:

при привлечении к административной ответственности (составляются протоколы, назначаются штрафы);

от коммунальных организаций (претензионная работа);

от суда (уведомление о заседании или копия судебного приказа).

— Что делать, если обнаружил долг в базе данных?

Нужно оплатить долг и известить об этом судебного пристава‑исполнителя. Оплатить можно:

на сайте ФССП России (там есть кнопка «Оплатить»);

в онлайн‑приложении любого банка.

— Сколько времени требуется для закрытия исполнительного производства после оплаты долга?

Срок зависит от способа оплаты:

если заплатили напрямую взыскателю и отправили копию квитанции приставу — 3—5 дней;

если платили на депозитный счет подразделения — до 5 дней на поступление денег через казначейство плюс время на распределение средств и подтверждение их получения взыскателем (в целом может уйти до 2 недель).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Судебный пристав не арестовывает имущество при задолженности до 3 тысяч

— В какой момент появляются запреты (на выезд за границу, на регистрационные действия и т. д.)?

Когда исполнительный документ поступает в службу судебных приставов, сразу формируются запросы в регистрирующие органы (ГИБДД, Росреестр, банки и т. д.). К истечению срока для добровольного исполнения (5 дней) пристав получает ответы и принимает решения о наложении арестов и запретов.

— При какой сумме задолженности могут арестовать имущество?

Судебный пристав не арестовывает имущество при задолженности до 3 тыс. рублей, но может наложить запрет на регистрационные действия (по недвижимости и транспортным средствам). При задолженности свыше 3 тыс. рублей пристав вправе наложить арест.

— Могут ли арестовать квартиру из‑за задолженности по штрафам?

Теоретически могут, но на практике за небольшую задолженность (например, 5 тыс. рублей) квартиру стоимостью в миллион рублей никто не арестует. Однако, если у должника есть автомобиль стоимостью 100 тыс. рублей и штрафов на 50 тыс. рублей, приставы вправе арестовать и изъять машину, поставить ее на штрафстоянку. После погашения задолженности автомобиль вернут владельцу.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Какие виды ограничений могут быть наложены на имущество должника?

Запрет на регистрационные действия — гражданин может владеть имуществом, но не может им распоряжаться (продавать, дарить и т. д.).

Арест имущества — включает запрет на регистрационные действия и составление акта описи с участием понятых. Имущество (бытовое, автотранспорт, недвижимость) оценивается и может быть передано на реализацию.

Камеры вдоль дороги считывают номера и в режиме онлайн показывают, какая машина проходит по исполнительному производству

— Как проводятся рейды по взысканию штрафов ГИБДД?

Рейды проводятся еженедельно по плану, согласованному с ГИБДД. Используется аппаратно‑программный комплекс «Дорожный пристав»: в него загружается база данных судебных приставов с номерами машин, связанными с исполнительными производствами. Камеры вдоль дороги считывают номера и в режиме онлайн показывают, какая машина проходит по исполнительному производству и какая сумма задолженности. Это позволяет работать точечно — останавливать только нужные машины.

— Влияет ли взыскание штрафов непосредственно на дороге на поведение водителей в будущем?

Да, влияет. Анализ показал, что если водителя с более чем 10 штрафами ГИБДД остановили и взыскали штраф, то в течение полугода он, как правило, не накапливает такого количества штрафов снова (это касается примерно 80—90% водителей).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Как организована работа судебных приставов с разными категориями исполнительных производств?

Работа структурирована и специализирована. Например: более 50 судебных приставов‑исполнителей по всей республике занимаются только взысканием алиментов, в Казани работает отдел по электронному исполнению, который обрабатывает штрафы ГИБДД и других уполномоченных органов в электронном виде. Для разных категорий долгов (квартплата, кредиты и т. д.) применяются разные алгоритмы исполнения.

Приставы не гонятся за каждым должником — они оптимизируют нагрузку и выбирают наиболее эффективные меры взыскания в зависимости от суммы долга, имущественного положения должника и других факторов.

Сейчас домашних питомцев не арестовывают

— Расскажите, как происходит реализация арестованного имущества — машин, квартир и т. д.? И правда ли, что когда‑то могли арестовать домашнего питомца?

Сейчас домашних питомцев не арестовывают — закон поменяли. Любое имущество, которое арестовывает, пристав‑исполнитель (либо конфискует — в соответствии с решением суда), оформляется через перечень документов — акт ареста с отметками об изъятии или передаче на хранение (должнику, третьему лицу, взыскателю). Затем принимаются меры по оценке, формируется пакет документов для передачи имущества на реализацию — его направляют в аппарат Главного управления ФССП России по Республике Татарстан. Там отдел организации работ по реализации имущества должников и их розыску проверяет комплектность и юридическую корректность документов. После этого бумаги идут в Росимущество — оно уже организует торги. Наша задача — выявить, арестовать, подготовить документы и передать на реализацию.

— Сколько времени арестованное имущество (квартира, машина) находится в статусе арестованного до передачи на реализацию?

С даты составления акта ареста дается 10 дней на обжалование. Если должник не обжаловал, принимаются меры по оценке. В определенных случаях оценку может провести сам пристав‑исполнитель — он выносит постановление, отправляет его должнику и взыскателю. Еще 10 дней дается на обжалование оценки. Затем формируется заявка на реализацию, и имущество передают на торги. В целом, без учета судебных тяжб, процесс может занять месяц‑полтора. Но если кто‑то (например, третье лицо) хочет исключить имущество из‑под ареста или должник оспаривает акт ареста, сроки удлиняются — нужно дождаться решения суда.

Реальное время / realnoevremya.ru

Лучше думать о погашении задолженности либо в момент ее образования, либо после получения информации о возбуждении исполнительного производства. Закон предусматривает отсрочку и рассрочку платежа — если у должника тяжелая жизненная ситуация, он может подать в суд заявление с обоснованием (низкие доходы, иждивенцы, нетрудоспособность и т. д.).

— Как быстро реализуется имущество и как распределяются деньги?

Если имущество продается на комиссионных началах, на реализацию дается два месяца. Если через торги — после передачи в Росимущество назначается дата торгов. Если первые торги не состоялись, пристав снижает стоимость на 15%, выносит постановление и назначает вторые торги. Если и они не прошли, стоимость снижается на 25% от первоначальной и имущество предлагается взыскателю в счет погашения долга. В целом торги занимают около трех месяцев. Мы получаем деньги на депозитный счет через Росимущество и затем их распределяем.

15 лет назад было около 23 000 исполнительных производств по алиментам, сейчас — 15 000

— Какая сейчас ситуация с долгами по алиментам? Как организована работа с должниками?

Лет 15 назад в работе было около 23 000 исполнительных производств по алиментам. Сейчас — 15 000. Мы переформатировали работу: в каждом подразделении есть приставы, которые занимаются только алиментами. Мы сегментируем должников — смотрим, у кого есть недвижимость, машина, счета, источники доходов — и выбираем оптимальный способ взыскания. По алиментам мы контролируем бухгалтерию по месту работы должника, привлекаем к административной и уголовной ответственности, объявляем в розыск. За первый квартал составили более 500 протоколов по КоАП (уклонение от уплаты алиментов) и возбудили около 300 уголовных дел по ст. 157 УК РФ.

— Удалось ли увеличить сумму взысканий по алиментам?

Да, сумма взысканных средств растет. В этом году взыскали более 1 млрд рублей, а по итогам прошлого года — порядка 4 млрд рублей. Это происходит в т. ч. по детям, находящимся в детских домах, чьи родители лишены родительских прав.

— Как вы взаимодействуете с взыскателями по алиментам?

На ежемесячной основе проводим онлайн‑приемы. Взыскателю не нужно приезжать в Казань — достаточно обратиться в любое ближайшее подразделение ФССП РТ и подключиться по ВКС. Мы заранее поднимаем производство, проверяем состояние работы и даем необходимые указания.

— Сколько среди должников по алиментам тех, чья задолженность считается безнадежной?

Безнадежных случаев мало — мы привлекаем должников к ответственности, и многие начинают выплачивать, пусть даже небольшими суммами. Из 15 000 производств порядка 11 000 направлены на удержание из заработной платы, а две-три тысячи — это те, кого нужно привлечь к административной или уголовной ответственности.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Кто еще, кроме должников по алиментам, создает сложности в работе приставов?

Проблемных должников как таковых нет — работа пристава алгоритмизирована: он возбуждает производство, направляет запросы в регистрирующие органы, устанавливает имущественное положение должника и принимает меры (списание со счетов, удержание из зарплаты, обращение взыскания на имущество). Сложности создает объем производств — более миллиона в год.

— Какие изменения в структуре ФССП РТ произошли недавно?

С марта разделили Приволжское отделение на два — Приволжское‑1 и Приволжское‑2. Создали алиментный отдел в Казани (обслуживает Вахитовский, Приволжский и Советский районы). Планируем создать аналогичный отдел для Ново‑Савиновского, Московского, Кировского и Авиастроительного районов. В Набережных Челнах уже много лет работает специализированное отделение по взысканию алиментов — там более 10 сотрудников занимаются только этим.

Мы проверяем каждого должника по единому регистру населения

— Как взыскиваются долги по налогам и коррупционные штрафы?

Полтора года назад в структуре ФССП РФ создали Главное межрегиональное управление. Все исполнительные производства по налогам (по ст. 47 НК РФ) и коррупционным штрафам теперь находятся на исполнении в его специализированных отделениях. В Казани это подразделение находится на ул. Курской,3, его возглавляет Жанна Александровна Самойлова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Что происходит, если у должника есть доля в квартире?

Доля арестовывается, оценивается специалистом‑оценщиком. Пристав предлагает другим сособственникам выкупить эту долю. Если они не согласны, доля передается в Росимущество и продается с торгов.

— Что делать, если долг возник по ошибке (например, из‑за совпадения паспортных данных)?

Сейчас в исполнительных документах обязательно указывают идентификаторы — ИНН, СНИЛС, паспортные данные. Мы проверяем каждого должника по единому регистру населения. Если данные не совпадают, возвращаем документ в орган, выдавший его, для устранения недочетов. Если выявляются «двойники», передаем производство в Тетюшское подразделение ФССП — там старший судебный пристав лично ведет такие дела и держит их на контроле.