В Казани проверяют весь мясной импорт из-за вспышки пастереллеза в Чувашии

На Центральном рынке города по распоряжению властей принимается только продукция татарстанского производства

В Татарстане был ужесточен контроль за качеством мясной продукции после выявления опасного заболевания в одном из хозяйств соседней Чувашии. В регионе введен карантин из-за обнаружения пастереллеза у крупного рогатого скота.

Как сообщает ГТРК «Татарстан», все мясные продукты, поступающие на Центральный рынок Казани, проходят тщательную проверку в лаборатории. По распоряжению властей принимается только продукция татарстанского производства. Специалисты проводят комплексную проверку: осматривают каждую тушу, оценивают санитарное состояние транспортных средств и контролируют происхождение продукции.

Пастереллез представляет серьезную угрозу для различных видов животных, включая рогатый скот, свиней, лошадей, птиц и домашних питомцев. Заболевание передается аэрогенным, воздушно-капельным и контактным путями. Возбудитель может сохраняться в трупах и кормах до нескольких месяцев.

По поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова были организованы меры контроля на трассах республики. Специалисты дежурят на стационарных постах и проводят регулярное патрулирование для предотвращения ввоза инфицированной продукции и животных.



— Во всех хозяйствах установлены пропускные пункты, дизбарьеры, ранцы, которые обрабатывают технику, сотрудники передвигаются только в защищенной одежде, — заявил глава управления сельского хозяйства и продовольствия в Бавлинском районе Альберт Талибов.

На данный момент очаги инфекции на территории Татарстана не обнаружены. Напомним, что ранее из-за этой инфекции, а также из-за вспышки бешенства в Новосибирской области ввели режим ЧС. Местные жалуются, что у них забирают здоровую скотину.

