На Кубани школьник пронес в школу пневматическое оружие
В результате происшествия пострадали два ученика, которые находятся в удовлетворительном состоянии
В одном из учебных заведений Краснодарского края произошел серьезный инцидент: девятиклассник пронес в школу пневматическое оружие и открыл стрельбу. В результате происшествия пострадали два ученика.
По информации губернатора края Вениамина Кондратьева, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. В связи с инцидентом в образовательном учреждении будет проведена комплексная проверка.
— Сейчас предстоит разобраться, как старшеклассник смог пронести с собой оружие. В отношении руководства школы и охранной организации проведем проверку, в муниципалитет уже направлена комиссия министерства образования региона, — сообщил Вениамин Кондратьев.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».