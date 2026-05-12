На Кубани школьник пронес в школу пневматическое оружие

12:37, 12.05.2026

В результате происшествия пострадали два ученика, которые находятся в удовлетворительном состоянии

Фото: Динар Фатыхов

В одном из учебных заведений Краснодарского края произошел серьезный инцидент: девятиклассник пронес в школу пневматическое оружие и открыл стрельбу. В результате происшествия пострадали два ученика.

По информации губернатора края Вениамина Кондратьева, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. В связи с инцидентом в образовательном учреждении будет проведена комплексная проверка.

— Сейчас предстоит разобраться, как старшеклассник смог пронести с собой оружие. В отношении руководства школы и охранной организации проведем проверку, в муниципалитет уже направлена комиссия министерства образования региона, — сообщил Вениамин Кондратьев.

Наталья Жирнова

