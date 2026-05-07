10:19 МСК
ГАИ: каждый 50-й случай ДТП в Казани заканчивается гибелью

16:38, 07.05.2026

Наезды на пешеходов составляют почти 38% всех ДТП

Фото: Максим Платонов

С начала года в Казани было зарегистрировано 329 ДТП с пострадавшими и погибшими, что на 5,4% больше прошлогодних показателей, сообщает Госавтоинспекция города. Ситуация особенно тревожная в связи с удвоением числа погибших — их количество достигло 10 человек. При этом каждое пятидесятое ДТП в городе заканчивается летальным исходом.

Согласно статистике, наиболее аварийными оказались апрельские дни, а тяжелые последствия зафиксированы в январе и марте. Чаще всего аварии происходят в понедельник и среду, а максимальное число погибших приходится на воскресенье. Пик аварийности приходится на дневное время — с 11:00 до 21:00. По тяжести последствий выделяются два временных промежутка: утренний — с 6:00 до 11:00, и дневной — с 13:00 до 21:00.

Основные причины ДТП:

  • несоответствие скорости условиям движения — 18,8% всех случаев;
  • нарушение сигналов светофора — 12,4%;
  • неправильный выбор дистанции — 11,5%;
  • нарушения на пешеходных переходах — 10,6%.

Наезды на пешеходов составляют почти 38% всех ДТП. «Данный вид ДТП представляет особую опасность в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях», — заявил замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров. Подробнее — в материале «Реального времени».

При этом отмечается положительная динамика по снижению числа ДТП с участием пьяных водителей — зарегистрировано семь случаев, в которых пострадали 17 человек. При этом погибших среди них нет.

Наталья Жирнова

