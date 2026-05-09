Минобороны России: зафиксировано 8 970 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ

Все группировки Вооруженных сил РФ в зоне СВО продолжают строго соблюдать режим прекращения огня

С начала перемирия 8 мая зафиксировали 8 970 нарушений режима прекращения огня в зоне СВО со стороны ВСУ, сообщили в Минобороны. Кроме того, за период перемирия украинская сторона предприняла 12 атак позиций российских подразделений.

В МО РФ подчеркнули, что все группировки российских войск соблюдают режим прекращения огня и остаются на ранее занятых рубежах.

Напомним, в соответствии с решением президента и Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина 8 и 9 мая было объявлено перемирие в честь Дня Победы.

Затем накануне президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности о трехдневном перемирии между Россией и Украиной с 9 по 11 мая.

Денис Петров