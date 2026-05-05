В ДТП в Казани погиб мотоциклист

14:58, 05.05.2026

С ним столкнулся автомобиль Largus

Фото: взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Казани

В Казани столкнулись Largus и мотоцикл «Минск». Мотоциклист скончался на месте, сообщили в Госавтоинспекции города.

Трагедия произошла сегодня в 8:59. За рулем автомобиля был казанец 1999 года рождения.

— Водитель автомобиля Largus при повороте направо в нарушение требований п.1.3 ПДД РФ совершил столкновение с мотоциклом, который двигался в прямом направлении по улице Краснококшайской, — рассказал врио командира 2-й роты 2-го батальона полка дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Управления МВД России по Казани Ренат Зиатдинов.

Галия Гарифуллина

