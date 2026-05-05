В Казани стартовал суд над взяткодателем из дела экс-начальника отдела ЖКХ Кабмина Татарстана

Глава КФХ из Нурлата был не рад интересу СМИ

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня перед Советским райсудом Казани предстал предприниматель Ришат Сатдаров из Нурлата, обвиняемый в покушении на дачу взятки 3 млн рублей должностным лицам арбитража Татарстана за нужное решение. Статус посредника взяточничеству по той же истории получил теперь уже бывший начотдела ЖКХ и транспорта правительства РТ Фаиль Салихов, признавший получение 2,5 млн рублей в конверте для последующей передачи. Деньги эти Салихов вернул задолго до возбуждения дела, Сатдаров сам заявил о преступлении правоохранителем, однако обоих от уголовки это не спасло.

Как сообщает из суда журналист «Реального времени», на старте процесса обвиняемый представился отцом четырех детей с высшим образованием и ИП в сфере сельского хозяйства. Ришат Сатдаров и его адвокат по назначению Елена Ефимова просили провести процесс без участия журналистов и ведения фото и видеосъемки. Судья Марат Хаертдинов посчитал нужным продолжить процесс в открытом режиме.

Чтобы огласить обвинение помощнику прокурора Ильясу Курамшину меньше 20-ти минут.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, всего по делу привлекли четверых — обвиняемого в даче взятки и трех предполагаемых посредников. Получателя взятки, как установлено следствием, в этой истории не было.

По версии СК и прокуратуры, у взяткодателя появилось желание повлиять на решение Арбитражного суда Татарстана, где в 2023 году рассматривался иск компании «Строй-Альянс» на 8,3 млн рублей по оплате работ за ребрендинг заправок в Воронежской области. В бизнес этой компании нурлатский предприниматель успел инвестировать десятки миллионов, но ввиду затягивания стройки ни прибыль, ни вложенные средства получить не мог.

Представитель «Строй-Альянса» Марат Мингазов обещал Сатдарову в случае победы в суде вернуть вложения с лихвой, но ради гарантий положительного решения предложил дать взятку в 3 млн и получил согласие. Первый транш составил 2,7 млн рублей. Из оглашенного гособвинителем следовало: деньги эти поступили на счет «Строй-Альянса» 31 августа 2023 года со счета стройобъединения «Мосты», но фактически принадлежали Сатдарову. После обналичивания на руках у Мингазова за вычетом комиссии остались 2,5 млн рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Как полагает следствие, на тот момент в коррупционный вопрос оказался вовлечен челнинец Валерий Салтыков, который обещал своему знакомому Мингазову посодействовать через «влиятельного знакомого в Кабинете министров».

В сентябре 2023-го Мингазов, Салтыков и их знакомый приехали в Казань на площадь Свободы и Салтыков с конвертом отправился к давнему знакомому Фаилю Салихову. Позже на допросе челнинец уточнял — знакомы с ним давно, дети вместе в садик ходили. Сегодня на суд свидетель-обвиняемый из Челнов не приехал и его показания огласил прокурор.

Реальное время / realnoevremya.ru

«На встрече Фаиль Салихов изначально деньги брать не хотел, но я настоял, — делился со следователями Салтыков. — А потом позвонил и сказал — не смог помочь. Я подъехал в сентябре и забрал 2,5 млн рублей. Он не смог, потому что знакомый судья умер... Дальше я подумал, что мог бы оставить данные средства себе, ничего не говоря Марату [Мингазову], рассчитывая, что вопрос решится сам собой — обманул его, и приобрел на эти деньги машину Hyundai Elantra и зарегистрировал ее на жену... А когда суд отказал в иске, и Мингазов позвонил — почему так получилось, — я ему ответил: в ситуации виноваты нанятые им юристы — не доработали».

Собственно проигрыш в суде и невозврат инвестиций убедили главу КФХ, выступившего взяткодателем, заявить о ситуации в экономическую полицию, откуда материалы проверки попали в отдел СК по Советскому району Казани. В теории дело против Сатдарова могло быть прекращено на стадии следствия за деятельным раскаянием, однако силовики посчитали нужным направить материалы в суд.

Сегодня подсудимый полностью признал вину в покушении на дачу взятку в особо крупном размере, которая не дошла до адресата по независящим от обвиняемого обстоятельствам.

Следующее заседание суд назначил на июнь.

Судить Салихова, Мингазова и Салтыкова будут отдельно, причем их материалы Советский суд с учетом предполагаемого места передачи конверта передал в Вахитовский суд Казани, а дело против Сатдарова оставил в своем производстве.