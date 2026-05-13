Трафик на «дачных» базовых станциях вырастет более чем в три раза

Для обеспечения качественными услугами связи при повышенной нагрузке «Летай» поэтапно увеличивает емкость сети

«Летай» фиксирует активность пользователей мобильной связи в садовых товариществах и загородных поселках в выходные дни по сравнению с зимним периодом. С наступлением сезона ожидается увеличение нагрузки на «дачные» базовые станции (БС) более чем в три раза.

Оператор поэтапно увеличивает емкость сети для обеспечения качественными услугами связи в условиях повышенной нагрузки. Всего в апреле построено и модернизировано девять площадок в пяти населенных пунктах.

Две базовые станции, развернутые в Зеленодольске, улучшили радиопокрытие на территории ЖК на ул. Столичной, где проживает более 2,5 тыс. семей. В Казани заменили антенну на вышке сотовой связи рядом с парком им. Горького. Теперь жители и гости столицы смогут быстрее делиться контентом. В Набережных Челнах модернизированы три площадки «Летай» вблизи автомеханического техникума, авто— и ж/д вокзала, а также строящегося ЖК рядом с 38-м комплексом. Благодаря оптимизации ближайшей БС в 1,5 раза увеличили скорость передачи данных для пользователей 4G на территории 59-го комплекса. Меры направлены на расширение зоны покрытия и комфортное пользование услугами.

Напоминаем, при беспилотной опасности абоненты «Летай» могут продолжать пользоваться в обычном режиме социально значимыми ресурсами из «белого списка».

