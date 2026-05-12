В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели двух мужчин от удара током

Фото: Максим Платонов

Следователи Татарстана возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек при проведении ремонтных работ на территории кафе.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ЧП случилось 12 мая в Спасском районе республики. При проведении ремонта на территории кафе двое мужчин получили удар электротоком и скончались.

— По данному факту следственными органами Следственного комитета по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители осматривают место происшествия. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

Никита Егоров