В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели двух мужчин от удара током

18:16, 12.05.2026

Сейчас правоохранители осматривают место происшествия

Фото: Максим Платонов

Следователи Татарстана возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек при проведении ремонтных работ на территории кафе.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ЧП случилось 12 мая в Спасском районе республики. При проведении ремонта на территории кафе двое мужчин получили удар электротоком и скончались.

— По данному факту следственными органами Следственного комитета по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители осматривают место происшествия. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

Ранее сообщалось, что число жертв атаки беспилотников на Чебоксары увеличилось до трех.

Никита Егоров

Происшествия Татарстан

