В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели двух мужчин от удара током
Сейчас правоохранители осматривают место происшествия
Следователи Татарстана возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек при проведении ремонтных работ на территории кафе.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, ЧП случилось 12 мая в Спасском районе республики. При проведении ремонта на территории кафе двое мужчин получили удар электротоком и скончались.
— По данному факту следственными органами Следственного комитета по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители осматривают место происшествия. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.
