Савельев: восстановление воздушного движения на юге России займет до трех дней

Владимир Путин охарактеризовал атаку БПЛА на центр организации воздушного движения в Ростове-на-Дону как «еще один акт безусловного терроризма»

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета Безопасности, на котором прокомментировал последствия атаки украинских беспилотников на центр организации воздушного движения в Ростове-на-Дону.

Путин охарактеризовал произошедшее как «еще один акт безусловного терроризма» и подчеркнул, что удар по объекту мог создать угрозу для безопасности гражданской авиации.

Вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что специалисты работают над восстановлением воздушного движения на юге страны. По его словам, нормализация работы ожидается в течение двух-трех дней, после того как инженеры завершат проверку и ремонт систем.

Сегодня на юге России закрыли 13 аэропортов из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России». После происшествия воздушные гавани приостановили работу до 12 мая, но затем Росавиация сообщила об открытии аэропортов 8 мая после 15:00 мск. В это же время на прилет и вылет в Казани задерживалось около 25 самолетов, в том числе и пять рейсов на юг страны.

Напомним, что недавние атаки ВСУ на жилые дома в Чебоксарах расследуют как теракт. По данным следствия, утром 5 мая украинские формирования осуществили массированную атаку с применением крылатых ракет и не менее восьми беспилотных летательных аппаратов Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Чувашии достигло 37.



Наталья Жирнова