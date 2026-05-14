Что делать в случае появления долгов: рекомендации главного судебного пристава Татарстана

Анвар Закиров в интервью «Реальному времени» рассказал об особенностях службы приставов, как избежать долгов, ареста имущества и что делать, если денег погасить долги нет

Главный судебный пристав Республики Татарстан подробно рассказал о процедурах взыскания долгов, о том, что делать, если вы попали в должники, сколько времени занимает завершение производства, что делать, если нет средств выплачивать. Также подробно рассказываем о процедурах, связанных с арестом имущества.

Как узнать, есть ли долги и исполнительное производство, и что с этим делать

1. Проверить наличие долгов:

воспользоваться банком данных исполнительных производств (доступен на сайте Главного управления ФССП России);

(доступен на сайте Главного управления ФССП России); подписаться на уведомления в личном кабинете на Едином портале государственных услуг — туда будут поступать сведения о возбуждении и завершении исполнительного производства.

2. Если долг обнаружен и вы с ним согласны:

погасите задолженность — это можно сделать: на сайте банка данных исполнительных производств (кнопка «оплатить»);

через онлайн‑приложение любого банка; уведомите судебного пристава‑исполнителя об оплате, чтобы исполнительное производство было окончено. Для этого: зайдите в личный кабинет на Едином портале госуслуг; выберите соответствующую опцию; приложите квитанцию об оплате (загрузите файл и отправьте приставу).

3. Учитывайте сроки обработки платежей:

если вы платите на депозитный счет структурного подразделения (не напрямую взыскателю), деньги поступят туда через казначейство — это займет 3—4 дня ;

(не напрямую взыскателю), деньги поступят туда через казначейство — это займет ; после поступления средств пристав примет меры по их распределению и перечислению взыскателю — еще несколько дней ;

; в целом процесс завершения исполнительного производства (включая проверку, что деньги дошли до взыскателя) может занять до 2 недель ;

; если были наложены запреты на имущество, пристав должен их снять — это тоже требует времени.

4. Если у вас тяжелая жизненная ситуация и вы не можете погасить долг единовременно:

подайте заявление в суд о рассрочке или отсрочке платежа . В заявлении: укажите причины (низкий доход, нетрудоспособность, наличие иждивенцев и т. д.); приложите подтверждающие документы; предложите график погашения (для рассрочки) или дату полной оплаты (для отсрочки).

5. Если долг возник по ошибке (например, из‑за совпадения паспортных данных):

обратитесь в орган, выдавший исполнительный документ , чтобы устранить ошибку;

, чтобы устранить ошибку; в настоящее время в исполнительных документах обязательно указываются идентификаторы (в том числе паспортные данные), что снижает вероятность таких ошибок.

большинство ошибочных исполнительных производств в настоящий момент урегулированы.

6. Будьте внимательны к уведомлениям:

до возбуждения исполнительного производства должник обычно получает несколько оповещений о наличии долга (претензионная работа, уведомления от кредитора, протокол при административном нарушении и т. д.);

при возбуждении исполнительного производства вы также будете уведомлены — это дает время добровольно погасить задолженность до применения мер принудительного взыскания.

7. Помните о последствиях неуплаты:

при задолженности свыше 3 000 рублей судебный пристав вправе наложить арест на имущество (автомобиль, недвижимость и т. д.) или запретить регистрационные действия с ним;

судебный пристав вправе наложить арест на имущество (автомобиль, недвижимость и т. д.) или запретить регистрационные действия с ним; в случае уклонения от уплаты алиментов возможно привлечение к административной и уголовной ответственности.

Арест и реализация имущества должника

Как осуществляются процедуры ареста и реализации имущества должника:

1. Условия наложения ареста

Арест имущества возможен при задолженности свыше 3 000 рублей. При меньшей сумме судебные приставы не вправе арестовывать имущество, но могут применять другие меры взыскания (например, списание средств со счетов или удержание из зарплаты).

2. Процесс ареста

Арест имущества начинается после возбуждения исполнительного производства:

Поступление исполнительного документа в службу судебных приставов. Формирование запросов в регистрирующие органы (Росреестр, ГИБДД и т. д.) для выявления имущества должника. Обычно это происходит в течение 5 дней — срока, отведенного для добровольного исполнения обязательств. Наложение запретов на регистрационные действия (продажа, дарение и т. д.) в отношении выявленного имущества (недвижимость, автомобили и пр.). Физический арест (опись) имущества, если задолженность не погашена. Для обнаружения транспортных средств используются:

рейды совместно с ГИБДД;

автоматизированные системы (например, аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав»), которые сверяют номера машин с базой данных должников в режиме реального времени.

3. Оценка имущества

После ареста имущество подлежит оценке:

предварительная оценка может быть проведена судебным приставом;

в ряде случаев привлекается независимый оценщик;

должнику направляется уведомление о результатах оценки и предоставляется 10 дней на обжалование.

4. Процедура реализации имущества

Если задолженность не погашена, имущество передается на реализацию:

Формирование пакета документов и направление его в специализированный отдел (например, отдел организации работ при реализации имущества должников). Проверка документов на соответствие требованиям законодательства. Передача материалов в Росимущество или уполномоченную организацию, которая организует торги.

5. Проведение торгов

Реализация имущества происходит через торги:

Первый этап: назначается начальная цена продажи. Если торги не состоялись, цена снижается на 15%.

назначается начальная цена продажи. Если торги не состоялись, цена снижается на 15%. Второй этап: проводится повторный аукцион с уменьшенной ценой.

проводится повторный аукцион с уменьшенной ценой. Третий этап: если повторные торги не состоялись, цена снижается на 25% от первоначальной и имущество предлагается взыскателю в счет погашения долга.

если повторные торги не состоялись, цена снижается на 25% от первоначальной и имущество предлагается взыскателю в счет погашения долга. Срок проведения торгов — около 3 месяцев с учетом всех процедур и возможных обжалований.

6. Завершение процедуры



После реализации имущества:

вырученные средства перечисляются на депозитный счет подразделения судебных приставов;

через казначейство деньги переводятся взыскателю;

исполнительное производство прекращается, а информация об этом удаляется из банка данных исполнительных производств.

7. Сроки



Общий срок от ареста до реализации может составлять:

1—2 недели — наложение запретов и арест;

1—1,5 месяца — оценка и подготовка к торгам (с учетом возможного обжалования);

3 месяца — проведение торгов и распределение средств.

Таким образом, процесс ареста и реализации имущества должника — это многоэтапная процедура, строго регламентированная законодательством и включающая контроль на каждом этапе.



