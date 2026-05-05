Режим беспилотной опасности введен на всей территории Татарстана
Режим беспилотной опасности введен на всей территории Татарстана, сообщается в официальном приложении МЧС.
— Внимание! На территории Республики Татарстан введён режим «Беспилотная опасность», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в республике действовал режим «Ракетная опасность». В Казани и Зеленодольске объявлена угроза атаки БПЛА.
Аэропорты Казани и Нижнекамска остаются временно закрытыми для прилета и вылета воздушных судов.
