В Татарстане отменили ракетную опасность спустя полтора часа
Режим беспилотной опасности сохраняется
Режим «Ракетная опасность» на территории Татарстана отменен, сообщается в официальном приложении МЧС. Ограничения сняты в 7.16 по московскому времени.
При этом в Татарстане сохраняется режим беспилотной опасности. Данные ограничения вводятся, когда вражеские БПЛА пролетают над территорией соседних регионов.
Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы остаются временно закрытыми.
