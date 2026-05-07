В Татарстане отменили ракетную опасность спустя полтора часа

07:31, 07.05.2026

Режим беспилотной опасности сохраняется

Фото: скриншот приложения МЧС

Режим «Ракетная опасность» на территории Татарстана отменен, сообщается в официальном приложении МЧС. Ограничения сняты в 7.16 по московскому времени.

При этом в Татарстане сохраняется режим беспилотной опасности. Данные ограничения вводятся, когда вражеские БПЛА пролетают над территорией соседних регионов.

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы остаются временно закрытыми.

