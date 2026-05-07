«Ради денег рискнули жизнью человека»: в Казани вынесли приговор по делу «черных» наркологов

За смерть пациента на дому экс-главу сети частных наркоцентров и фельдшера наказали тремя годами условного срока

Сегодня в Приволжском суде Казани финишировал процесс по делу о смерти 33-летнего мужчины после «помощи» по снятию алкогольной интоксикации бригадой частной наркологии. Бывшего директора медцентра Ирину Каримову суд приговорил к 3 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком — за оказание небезопасных услуг с тяжкими последствиями. Такое же наказание получила фельдшер Ольга Кришталь, сообщает из суда журналист «Реального времени».

Также сегодня суд частично удовлетворил иски вдовы и родителей покойного, взыскав в их пользу с осужденных 3 млн рублей. По окончании приговора потерпевшие Елена и Алексей Печниковы заявили, что не согласны с таким мягким приговором.

Судебный процесс по этому делу растянулся на полтора года с лишним и вчера дошел до прений. Причем ключевое заседание суд назначил на 17 часов, хотя обычно в это время рабочий день в судах уже заканчивается.

Родители покойного настаивали на самом суровом наказании. Указывали, что в ходе процесса подсудимые вели себя вызывающе. «Несмотря на замечания судьи, Каримова заявляет — суд затеян для того, чтобы получить с них деньги. Защитники пытаются переложить вину обвиняемых на нашего сына — будто насекомое убили и ничего не произошло, можно веселиться дальше и говорить — сам виноват», — возмущался отец погибшего, напоминая, в июне исполнится 4 года со дня смерти сына, у которого остались жена и три дочери.

Гособвинитель Ирек Вахитов запрашивал для обеих фигуранток реальные сроки в колонии общего режима: для Каримовой — 3 года колонии общего режима, для Кришталь — 2,5 года. Также просил лишить обеих права заниматься деятельностью в сфере оказания медуслуг еще на 3 года, после отбытия основного срока.

Иски трех потерпевших на общую сумму в 6 млн рублей представитель прокуратуры Приволжского района поддержал.

Напомним, 22 июля 2022 года супруга Дениса Печникова вызвала на дом для оказания детокс-услуг мужу частных медиков — телефон нашла в интернете, на сайте «Наше здоровье». На месте за капельницу и таблетки отдала 11 тысяч рублей, получив 200 рублей сдачи на карту. Бригада уехала, а Печников уснул и уже не проснулся.

Как указывал гособвинитель, эксперты установили прямую причинно-следственную связь между действиями и бездействием частных наркологов и смертью казанца.

Он подчеркивал, что Кришталь с образованием фельдшера вообще не имела права на оказание помощи по снятию алкогольной интоксикации и абстинентного синдрома. Что она не оценила состояние пациента и назначила ему букет из трех препаратов, который на фоне имеющейся сердечной недостаточности погубил человека. Также Вахитов отмечал — лицензии на работу в Казани и в Татарстане компания «Наше здоровье» не имела. «Для получения денег они рискнули жизнью человека», — подчеркивал он.

В свою очередь Ирина Каримова вину отрицала и просила об оправдании, как и ее защитник. Адвокат Ольги Кришталь настаивал на переквалификации действий своей клиентки по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и прекращении преследования за истечением срока давности. Одним из аргументов защиты в пользу переквалификации были изменения в законодательстве — в январе 2025-го вступили в силу поправки в Уголовный кодекс РФ, согласно которым действия врачей теперь в части оказания услуг, небезопасных для жизни и здоровья, не подпадают под статью 238 УК. А именно по ней обвиняли Кришталь и Каримову. Причем у последней за плечами не медицинское, а экономическое образование.



Заметим, ныне осужденная Каримова до получения статуса фигурантки не только возглавляла работу «Нашего здоровья», но имела в компании треть доли. Помимо этого, являлась директором и совладелицей схожих организаций медицинского профиля — это МК «Наркологический центр» в Уфе, МКЦ в Санкт-Петербурге, «Нео плюс» в Екатеринбурге, «Полимед» в Москве, «Премиум клиник» в Новосибирске, «Стармед» в Нижнем Новгороде и «Ресурс-М» в Балтасях (Татарстан). Последнюю выкупали как раз для работы в Татарстане с лицензией, однако перерегистрация затянулась, в связи с чем ряд получавших зарплату сотрудников казанских бригад... официально даже не были устроены на работу.

Реальный охват сети был шире. «Наших городов — 11, а мы работаем по всей России — от Калининграда до Владивостока, благодаря нашим партнерам», — заявляла Каримова на одной из zoom-конференций с подчиненными. Такой формат общения был постоянным — подразделения на местах учили зарабатывать в сегменте детокса и принимать непростые решения.

«В материалах дела отсутствуют доказательства конкретно моей вины», — заявляла в прениях сама Ирина Каримова. Она указывала — все компании холдинга «Наше здоровье», где она была владельцем и гендиректором, работали открыто и не раз проверялись надзорными органами. «За весь период моей работы не было установлено ни одного нарушения, создающего угрозу жизни и здоровью, и ни одной смерти пациента», — уверяла подсудимая и напоминала — вызов к Печникову она не контролировала, непосредственно с Кришталь не контактировала и вообще познакомилась с этой «подельницей» только на очной ставке в Следкоме.

— Создаешь бизнес, направленный на то, чтобы спасти людей, спасаешь десятки тысяч человек, получаешь кучу благодарностей, а потом один запойный человек, который не хотел постановки на учет, погружает твою жизнь в достаточно странное состояние... Я считаю, что я невиновна, — подчеркнула бывшая хозяйка сети детокс-центров в последнем слове.

Ее адвокат Наталья Фарукшина в ходе прений указала на то, что при проведении экспертизы в желудке покойного был найден этиловый спирт, который у живого человека выводится из желудка за час-полтора, что подтверждал суду один из свидетелей-медиков. При этом сама смерть наступила в районе 5 часов утра 23 июня, тогда как частная бригада покинула дом Печниковых еще до полуночи, предупредив, что препараты в капельницах и таблетках с алкоголем не совместимы. Защитник напомнила слова вдовы пациента о том, что в доме оставалось полбутылки водки, и выдвинула версию — тот очнулся, выпил и сам усугубил свое состояние.

Также адвокат отмечала — из показаний Кришталь следовало, что острой алкогольной интоксикации на момент оказания помощи у пациента не было, тогда как экспертиза ее установила.

— Когда я пришла около часа ночи — сын уже был весь синий, часа два уже прошло с его фактической смерти. И полбутылки водки, про которую тут говорят, стояли на подоконнике, — парировала мать покойного Елена Печникова.

В ходе следствия один из фельдшеров клиники рассказывал — о смерти казанского пациента сразу же уведомили вышестоящее начальство и службу безопасности компании. Позже от безопасника поступил звонок — порвать и выкинуть договор с Печниковым, отключить рабочий телефон, по которому обслуживался тот предсмертный вызов, уничтожить сим-карту и обнулить телефонный аппарат до заводских настроек. Что и было сделано. Правда, договор с Печниковыми сотрудник сохранил.



