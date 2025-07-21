В Казани 1,7 тыс. подвалов пригодны для укрытий при угрозах беспилотных атак

В начале года число убежищ в подвалах многоквартирных домов выросло до 1,7 тыс. и с тех пор не менялось.

Фото: Олег Исаков

Для укрытия при угрозе атак беспилотниками пригодны 1,7 тыс. подвалов в Казани. Об этом сообщил замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин на «деловом понедельнике» в мэрии.

В этих укрытиях управляющие организации создают необходимые условия для временного пребывания граждан, отметил он.

— Вместе с операторами услуг домофона решается задача удаленного открытия дверей и информирования граждан через домофоны. Жилищники очень ответственно относятся к задаче обеспечения безопасности горожан и прилагают к этому все возможные усилия, — добавил Искандер Гиниятуллин.

На момент атаки БПЛА на Казань, во время которой был поврежден дом в ЖК «Лазурные небеса», для укрытий было доступно 1 209 подвальных помещений, в которых может спрятаться 80% населения. Однако власти Казани позже отметили, что порядка 30 адресов укрытия в момент атаки БПЛА во время новогодних праздников были недоступны: проход к подвальным помещениям был затруднен из-за отсутствия организованного хранения ключей или из-за подтопления подвалов, делавшего их непригодными для использования.

Дарья Сайфиева