Во время атаки ВСУ по Брянску погибли мирные граждане
Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз
Брянск подвергся ракетному удару со стороны ВСУ, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. Эту информацию предоставил губернатор региона Александр Богомаз.
— Совершена целенаправленная атака укронацистов по мирным гражданам. Есть жертвы и раненые, — отметил Богомазов в своем телеграм-канале.
С августа 2024 года в Брянской области действует режим контртеррористической операции, а сама ситуация в городе отнесена к числу чрезвычайных происшествий федерального масштаба.
