Во время атаки ВСУ по Брянску погибли мирные граждане

19:32, 10.03.2026

Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз

Брянск подвергся ракетному удару со стороны ВСУ, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. Эту информацию предоставил губернатор региона Александр Богомаз.

— Совершена целенаправленная атака укронацистов по мирным гражданам. Есть жертвы и раненые, — отметил Богомазов в своем телеграм-канале.

С августа 2024 года в Брянской области действует режим контртеррористической операции, а сама ситуация в городе отнесена к числу чрезвычайных происшествий федерального масштаба.

Наталья Жирнова

